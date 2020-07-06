Более 15 дворов и общественных пространств благоустроят в Дербенте в 2020 году

Власти дагестанского Дербента в 2020 году благоустроят 14 дворов и 3 общественные территории, сообщили ТАСС в министерстве строительства и ЖКХ Дагестана.

"В этом году в Дербенте благоустроят 14 дворовых и 3 общественные территории общей площадью 37 тыс. 470 кв. м в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", - сказал представитель министерства.

По его словам, объем финансирования по программе благоустройства составляет 87 млн 672 тыс. рублей, из которых 78,8 млн рублей - средства федерального бюджета, 796 тыс. рублей - регионального и 8 млн рублей - муниципального.

"На сегодня по каждому из этих объектов разработаны и утверждены дизайн-проекты и сметная документация, получено положительное заключение экспертизы достоверности сметной стоимости, в ближайшее время планируется начало работ", - добавил собеседник агентства.

Всего в Дагестане в 2020 году в рамках этого федерального проекта планируется благоустройство 145 общественных и 109 дворовых территорий во всех 52 муниципальных образованиях республики. На это планируется направить чуть более 1 млрд рублей из средств федерального и регионального бюджетов.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).