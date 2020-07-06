ЗАМАНА - В селе Тидиб Шамильского района состоялось торжественное открытие водопровода

В селе Тидиб Шамильского района состоялось торжественное открытие водопровода

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06 июля, 2020. Понедельник 13:32
В селе Тидиб Шамильского района состоялось торжественное открытие водопровода
Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов прибыл с рабочим визитом в Шамильский район.
В селе Тидиб Шамильского района состоялось торжественное открытие водопровода
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Совместно с главой района Магомедом Гасановым и и.о. руководителя «Дагсельхозстроя» Гитиномагомедом Абдулаевым в торжественной обстановке вице-премьер провел церемонию открытия водопровода в селе Тидиб, население которого составляет более 1000 человек.

Данный водопровод является первым в своем роде на территории района и появился здесь благодаря работам по программе, инициированной Главой республики Владимиром Васильевым, «Мой Дагестан-моя вода».

Свое начало он берет на границе Шамильского, Чародинского и Гунибского районов.

По этой же программе в текущем году водопровод появится и в селе Митлиуриб.

Абдумуслим Абдулмуслимов отметил значимую роль главы района в реализации этого проекта. Он также выразил слова благодарности жителям села Тидиб и близлежащих сел, которые, по словам главы района, оказали значительную физическую помощь в строительстве емкости для водосбора и прокладки труб.

 

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