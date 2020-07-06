Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов прибыл с рабочим визитом в Шамильский район.

Совместно с главой района Магомедом Гасановым и и.о. руководителя «Дагсельхозстроя» Гитиномагомедом Абдулаевым в торжественной обстановке вице-премьер провел церемонию открытия водопровода в селе Тидиб, население которого составляет более 1000 человек.

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Данный водопровод является первым в своем роде на территории района и появился здесь благодаря работам по программе, инициированной Главой республики Владимиром Васильевым, «Мой Дагестан-моя вода».

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Свое начало он берет на границе Шамильского, Чародинского и Гунибского районов.

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По этой же программе в текущем году водопровод появится и в селе Митлиуриб.

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Абдумуслим Абдулмуслимов отметил значимую роль главы района в реализации этого проекта. Он также выразил слова благодарности жителям села Тидиб и близлежащих сел, которые, по словам главы района, оказали значительную физическую помощь в строительстве емкости для водосбора и прокладки труб.