Напомним, 23 июня в обращении к гражданам страны президент РФ Владимир Путин отметил востребованность программы, спрос на которую значительно превысил изначальные ожидания.
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Правительство выделит ещё 116 млрд рублей на программу кредитования под 2%
Кроме того, в рамках расширения программы увеличен на 3,3 млрд рублей объём субсидии банкам (до 15,75 млрд рублей), а также лимит поручительств ВЭБ.РФ – на 100 млрд рублей.
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Как сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, на данный момент банками одобрены кредиты на общую сумму 289 млрд рублей, что позволит поддержать более 3 млн рабочих мест.
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Это уже второе расширение программы, в рамках которой предприятия могут получить кредиты на возобновление деятельности под льготный процент и списать кредит при сохранении занятости. Программа реализуется с 1 июня 2020 г. (Постановление Правительства от 16 мая 2020 г. № 696).
Еще 116 млрд. рублей выделят на программу кредитования компаний под 2 % годовых
- Автор Габи
- 06 июля, 2020. Понедельник 13:09
Правительство России расширило лимит по программе льготного кредитования компаний под 2% годовых для наиболее пострадавших от коронавируса отраслей с 352 млрд до 468 млрд рублей при условии сохранения рабочих мест.
Напомним, 23 июня в обращении к гражданам страны президент РФ Владимир Путин отметил востребованность программы, спрос на которую значительно превысил изначальные ожидания.
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