Об общественной инициативе авторов социального проекта www.face-to-face.ru – «Дом семьи любви и верности».

Общественный проектwww.face-to-face.ru, Всероссийская платформа СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ, Ассоциация «СОЗИДАЙ РОССИЯ!» выступили инициаторами программы «Климат счастья России 2020 – 2025».

Грядущий подробный аналитический обзор Климата счастья России будет опубликован в официальных группах инициаторов в соцсетях после проведения Дня семьи любви и верности 20 июля, с выявлением индекса счастья каждого региона страны.

В преддверии Дня семьи, любви и верности и в продолжение осуществления программы «Климат счастья России 2020 – 2025» организаторы сообщают о проведении события «ДОМ семьи любви и верности» платформы СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ и призывают к участию в поздравлении родных и близких с российским православным праздником в честь Дня святых Петра и

Февроньи Муромских. Ежегодный успех и массовое использование СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ гражданами всех регионов России свидетельствует о высокой востребованности ресурса как актуального способа передачи поздравления, с использованием смартфонов или компьютеров для трансляции высоких, чистых чувств на обозрение всей страны. Вся Россия в этот день посещает ресурс СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ и с удовольствием знакомится с признаниями в любви друг другу российских семей.

В этот год командой проекта www.face-to-face.ru смоделирована концепция укрепления внутрисемейных отношений под лозунгом всех признаний как провозглашений: «КАЖДЫЙ ДОМ – ДОМ СЕМЬИ ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ», с названием события «ДОМ СЕМЬИ ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ», что призвано сплотить семьи в условиях самоизоляции внутри каждого конкретного дома/квартиры/семейного очага – семьи.

Каждый участник события получит сертификат, провозглашающий его дом «Домом семьи любви и верности», который при желании можно распечатать и, вставив в рамочку, повесить в доме на стену в качестве удостоверения-оберега, напоминающего всем домочадцам, что в этом доме царит любовь! Проведение события в регионе также проиндексируется аналитической

системой программы «Климат счастья России».

Официальный анонс события «Дом семьи любви и верности» будет опубликован в официальных группах соцсетей 1 июля, в эту же дату и заявлен официальный старт публикации поздравлений.

Информацию об участии можно найти на официальной странице Ассоциации «СОЗИДАЙ РОССИЯ!» https://vk.com/create_russia_sozidai_rossia