В Дагестане открыли первое детское паллиативное отделение

Председатель Правительства РД Артём Здунов принял участие в открытии детского паллиативного отделения в Детской городской клинической больнице в Махачкале.

Важно отметить, что такое отделение в республике открывается впервые и является единственным в регионе. Премьер-министр Дагестана, приветствуя медицинский персонал, в первую очередь выразил слова благодарности за проявленные в период пандемии мужество и героизм. Глава кабмина подчеркнул, что организация оказания паллиативной медицинской помощи относится к важнейшим вопросам социальной сферы, имеющим не только медицинское, но и большое общественное и нравственное значение. «С 2019 года мы приступили к реализации нашей государственной программы «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи», и уже успели войти в федеральную программу. В основном программа финансируется за счёт республиканского бюджета. Это показатель нашего нравственного и общественного отношения к паллиативной помощи. Этот специализированный центр поможет нам предметно работать с детьми, нуждающимся в постоянном уходе, оказывать им квалифицированную помощь», - пояснил Председатель Правительства РД. Напомнив про вклад в развитие данного вопроса учредителя благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анны Федермессер, Артём Здунов заверил, что совместными усилиями им удастся эту сферу здравоохранения вывести на более качественный уровень. Значимость открытия такого отделения отметили министр здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов и главный врач учреждения Супиян Абакаров. Министр сообщил, что сегодня здесь работают врачи, предварительно прошедшие специальное обучение. Они знают, как работать с такими пациентами и смогут научить родителей правильному уходу за ребенком. После торжественного перерезания красной ленты глава кабмина в сопровождении министра и главного врача провел обход отделения, осмотрел помещения: палаты интенсивной терапии, массажный кабинет, физ.кабинет и другое. Паллиативное отделение на 20 коек расположилось на 3 этаже здания и оснащено всем необходимым оборудованием, куда входят ИВЛ-аппараты и аппараты для неинвазивной вентиляции легких. Здесь будет оказываться помощь детям с тяжёлой патологией, не поддающейся полному излечению, в том числе с онкологическими заболеваниями. Одновременно со стационарной помощью (снятие боли, облегчение симптомов, лечение сопутствующих состояний), будет организована и работа выездных бригад по оказанию помощи на дому, так как такие дети нуждаются в длительном наблюдении и патронаже. В завершение обхода главный врач озвучил проблему с маршрутом к учреждению. В этой связи Артём Здунов распорядился изучить вопрос с целью его решения.