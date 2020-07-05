ЗАМАНА - В Центре одаренных детей учителей обучат проектированию

В Центре одаренных детей учителей обучат проектированию

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05 июля, 2020. Воскресенье 13:52
В Центре одаренных детей учителей обучат проектированию

В течение семи дней в июне, июле и в августе с привлечением федеральных экспертов будут проходить семинары по проектированию в Республиканском лицее-интернате «Центр одаренных детей» в рамках программы «Проектный​ офис».

В Центре одаренных детей учителей обучат проектированию
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Целью семинаров является обеспечение методического сопровождения проектной деятельности в Центре, планирование деятельности в лицее в части детей, направлений, контрольных событий, показателей и управления изменениями в плановых и проектных документах, разработки, экспертизы и согласования паспортов проектов, планов-графиков проектов, отчетов по проектам и т.д. «Повышение уровня знаний в области социального проектирования и проектного мышления у педагогов и учащихся позволит повысить качество образования. Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Стоит отметить, что во многих регионах введены занятия по “основам проектной деятельности”, которые показывают положительную динамику и отзыв у обучающихся. Данную практику мы решили применить и у себя в Центре», – поделилась и.о. директора Центра Шаганэ Баймурзаева. Руководитель республиканской школы проекта «DagestanProject» Абдулмалик Мансуров, проводя семинар, отметил, что по его итогам учителя получат сертификаты о прохождении курсов, как о дополнительном повышении образования. «Для нас важно, чтобы учителя научились организовывать и содействовать в разработке и подаче разработанных проектов на республиканские и всероссийские грантовые конкурсы, могли консультировать потенциальных участников и проектные команды по процедурным вопросам реализации проектов», – отметил Мансуров. Напомним, в 2019 году ученица Центра Галимат Гаджиева выиграла конкурс, в котором приняла участие вместе со своим наставником и смогла реализовать его в своей школе.

 

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