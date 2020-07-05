ЗАМАНА - Артём Здунов поручил подготовить дополнительные меры по поддержке дагестанского бизнеса в сфере общественного питания

Артём Здунов поручил подготовить дополнительные меры по поддержке дагестанского бизнеса в сфере общественного питания

Автор
05 июля, 2020. Воскресенье 05:11
Артём Здунов поручил подготовить дополнительные меры по поддержке дагестанского бизнеса в сфере общественного питания
Сегодня, 3 июля, Председатель Правительства Республики Дагестан Артём Здунов провел видеоконференцию с представителями сферы общественного питания, которые вошли в пилотный проект запуска в режиме веранд и летних кафе.
Артём Здунов поручил подготовить дополнительные меры по поддержке дагестанского бизнеса в сфере общественного питания
Информация

В нем приняли участие глава г. Махачкала Салман Дадаев, заместитель министра промышленности и энергетики РД Батыр Эмеев, уполномоченный по защите прав предпринимателей РД Мурад Далгатов.

От лица предпринимателей председатель Ассоциации рестораторов РД Сафижат Магомедрасулова в первую очередь поблагодарила за предоставленную возможность работать. По ее словам, бизнесмены отнеслись к открытию серьезно и ответственно, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

«Рестораторы помогают коллегам, которые планируют открыться следующими. "Пилотники" подготовили для них видеоматериалы, в которых подробно на наглядном примере дают разъяснения всех требований, которые необходимо соблюдать», - в частности сказала она.

В рамках встречи Ассоциация рестораторов РД, в которую на данный момент входит более 150 организаций общественного питания, представила список 40 заведений с просьбой разрешить им работать.

В этой связи руководитель Управления Роспотребнадзора по РД Николай Павлов озвучил свою позицию. Он дал согласие при условии, что республика сохранит показатели по темпам снижения заболеваемости.

Вместе с тем, руководитель ведомства рекомендовал всем руководителям предприятий направить своих сотрудников на ПЦР-диагностику.

Артём Здунов предложил дать этой группе разрешение на работу, не расширяя перечень "пилотников", отметив при этом, что Роспотребнадзор по РД и глава города данную инициативу поддерживают.

«В понедельник будет готов окончательный список. За это время начинаем подготовку тех летних веранд, которые мы можем запустить на следующей неделе после решения штаба», - указал глава кабмина и напомнил о постоянном контроле санитарно-эпидемиологической ситуации.

В свою очередь, Мурад Далгатов попросил при принятии решения по открытию летних веранд, разрешить выйти на работу всем, кто имеет право на это и соблюдает требования Роспотребнадзора по РД.

Далее в ходе встречи в режиме ВКС были рассмотрены вопросы господдержки МСП в данной сфере. «Те, кто ею воспользовался в принципе, считают это объективной поддержкой», - в частности сказал премьер, поручив при этом проанализировать формы поддержки со стороны республики предпринимателей, работающих в системе общепита, как предпринимателей малого и среднего бизнеса.

Сейчас по официальной статистике, по словам Председателя Правительства, в республике функционируют 184 ресторана, 1275 кафе, 276 банкетных залов, 168 столовых.

Артём Здунов напомнил о поддержке, которую можно оказать за счет республиканских фондов: «Мы должны эти средства вливать в экономику, но только сделайте это вместе с бизнесом. Проведите встречи, пусть они назовут вариант поддержки, который считают полезным для себя».

В качестве вариантов поддержки глава кабмина назвал лизинг оборудования, субсидирование процентных ставок.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top