Сегодня, 3 июля, Председатель Правительства Республики Дагестан Артём Здунов провел видеоконференцию с представителями сферы общественного питания, которые вошли в пилотный проект запуска в режиме веранд и летних кафе.

В нем приняли участие глава г. Махачкала Салман Дадаев, заместитель министра промышленности и энергетики РД Батыр Эмеев, уполномоченный по защите прав предпринимателей РД Мурад Далгатов.

От лица предпринимателей председатель Ассоциации рестораторов РД Сафижат Магомедрасулова в первую очередь поблагодарила за предоставленную возможность работать. По ее словам, бизнесмены отнеслись к открытию серьезно и ответственно, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

«Рестораторы помогают коллегам, которые планируют открыться следующими. "Пилотники" подготовили для них видеоматериалы, в которых подробно на наглядном примере дают разъяснения всех требований, которые необходимо соблюдать», - в частности сказала она.

В рамках встречи Ассоциация рестораторов РД, в которую на данный момент входит более 150 организаций общественного питания, представила список 40 заведений с просьбой разрешить им работать.

В этой связи руководитель Управления Роспотребнадзора по РД Николай Павлов озвучил свою позицию. Он дал согласие при условии, что республика сохранит показатели по темпам снижения заболеваемости.

Вместе с тем, руководитель ведомства рекомендовал всем руководителям предприятий направить своих сотрудников на ПЦР-диагностику.

Артём Здунов предложил дать этой группе разрешение на работу, не расширяя перечень "пилотников", отметив при этом, что Роспотребнадзор по РД и глава города данную инициативу поддерживают.

«В понедельник будет готов окончательный список. За это время начинаем подготовку тех летних веранд, которые мы можем запустить на следующей неделе после решения штаба», - указал глава кабмина и напомнил о постоянном контроле санитарно-эпидемиологической ситуации.

В свою очередь, Мурад Далгатов попросил при принятии решения по открытию летних веранд, разрешить выйти на работу всем, кто имеет право на это и соблюдает требования Роспотребнадзора по РД.

Далее в ходе встречи в режиме ВКС были рассмотрены вопросы господдержки МСП в данной сфере. «Те, кто ею воспользовался в принципе, считают это объективной поддержкой», - в частности сказал премьер, поручив при этом проанализировать формы поддержки со стороны республики предпринимателей, работающих в системе общепита, как предпринимателей малого и среднего бизнеса.

Сейчас по официальной статистике, по словам Председателя Правительства, в республике функционируют 184 ресторана, 1275 кафе, 276 банкетных залов, 168 столовых.

Артём Здунов напомнил о поддержке, которую можно оказать за счет республиканских фондов: «Мы должны эти средства вливать в экономику, но только сделайте это вместе с бизнесом. Проведите встречи, пусть они назовут вариант поддержки, который считают полезным для себя».

В качестве вариантов поддержки глава кабмина назвал лизинг оборудования, субсидирование процентных ставок.