Ряд предприятий общепита в Махачкале возобновит работу в «пилотном» режиме

Представители нескольких предприятий общественного питания столицы республики, отобранных для запуска в качестве «пилотных» проектов, также высказались в удалённом режиме посредством ВКС. Они поблагодарили за оказанное доверие и заверили, что будут следовать всем предписаниям Роспотребнадзора.

В частности, директор ресторана «САД» Айзанат Мугутдинова сказала: «Я 25 лет в бизнесе, и мне казалось, что власть далека от нас, но сейчас мы почувствовали вашу поддержку и плечо. Мы смогли взять кредит и были субсидированы наши работники, спасибо огромное. Конечно, мы со своей стороны будем стараться. Я по первому образованию – врач, и мы опрашиваем не только работников, но и узнаём о заболеваемости родственников. Безусловно, в приоритете работы – чистоплотность».

Со своей стороны управляющий направлением HoReCa холдинга «Перец Групп» Андрей Кошелев добавил: «Я сам москвич, и в Дагестане человек новый. Приезжая домой, объективно рассказываю коллегам, семье, как трепетно руководство республики и городская власть относятся к бизнесу. Общаюсь с коллегами, – мы уже не конкуренты, а единое сообщество, – и могу заявить с полной ответственностью, что махачкалинские рестораны готовы к открытию после завершения «пилотного» проекта. Мы прошли все проверки Роспотребнадзора и готовы работать. У меня почти 1300 человек сейчас сидит дома, это очень тяжёлая история. Мы получили всю кредитную линию, помогли сотрудникам и никого не потеряли. Спасибо государству и республике! Теперь огромная просьба – пойти нам навстречу в части открытия».

Владимир Васильев прислушался к просьбам представителей бизнес-сообщества: «Если мы видим, что есть коллектив, который уже сегодня выполнил или в ближайшие несколько дней выполнит все требования Роспотребнадзора по РД, то давайте всё-таки смотреть и принимать решение. В этом и есть смысл сотрудничества власти и бизнеса. Я обращаюсь сейчас ко всем представителям ресторанного бизнеса: если будут соблюдаться правила и обеспечиваться требования Роспотребнадзора по РД, то поступательно мы можем начать решать эти вопросы».

Затем гендиректор сети кофеен «З&М Групп» Патимат Гамидова отметила, что в период пандемии три флагманские точки сети работали в формате доставки и на вынос. При этом соблюдались все необходимые меры, в том числе в части подготовки и обучения персонала, поскольку это, по её словам, «больше социальная ответственность, нежели бизнес». «Спасибо, что дали возможность войти в «пилотный» проект. Мы выполняем и продолжим выполнять все предписания», – заверила выступающая.

Заслушав всю информацию, Владимир Васильев поинтересовался у представителей бизнеса, есть ли у них какие-то жалобы на контролирующие структуры. Ответ был отрицательным. Тем не менее, руководитель региона напомнил представителям органов власти и главам муниципальных образований о необходимости помогать бизнесу, который работает в правовом поле.

Открытие предприятий общепита, как подчеркнул руководитель региона, возможно в том случае, если будут соблюдаться все правила и требования, органы власти и рестораторы возьмут на себя ответственность, а Роспотребнадзор будет осуществлять контроль.

«Реализация «пилотного» проекта продолжается, он наращивается. Мы движемся к тому, что будем по достижении тех показателей, которые устанавливались Роспотребнадзором, отменять те ограничения, которые пока ещё сохраняются», – заявил Владимир Васильев, подчеркнув при этом, что следует предусмотреть санитарные часы для уборки территорий кафе и ресторанов и в будущем, когда все предприятия приступят к полноценной работе.