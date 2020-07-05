ЗАМАНА - Владимир Васильев: «Смягчение ограничений будет происходить с оглядкой на эпидобстановку и мнение врачей и специалистов»

Владимир Васильев: «Смягчение ограничений будет происходить с оглядкой на эпидобстановку и мнение врачей и специалистов»

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05 июля, 2020. Воскресенье 04:59
Владимир Васильев: «Смягчение ограничений будет происходить с оглядкой на эпидобстановку и мнение врачей и специалистов»

Подготовку ко второму этапу снятия ограничений в Дагестане обсудили под руководством Главы региона Владимира Васильева сегодня, 3 июля, на очередном заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РД.

Владимир Васильев: «Смягчение ограничений будет происходить с оглядкой на эпидобстановку и мнение врачей и специалистов»
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Отметив, что люди ждут скорейшего возвращения к прежней жизни, Владимир Васильев, тем не менее, напомнил, что болезнь не исчезла и поэтому приоритетом остаётся противодействие распространению коронавируса.

 

«Благодаря нашей системной работе число заболевших снижается, в  целом динамика меняется в положительную сторону. В пиковый период – с 1 по 15 мая – число госпитализированных с инфекцией составляло от 650 до 750 человек, сегодня это 50-60 человек в день. Но если этих людей вовремя не изолировать, то число заболевших может вырасти кратно, поэтому смягчение ограничений будет происходить последовательно, с оглядкой на эпидемиологическую обстановку и мнение врачей и специалистов. У нас есть хорошие примеры ответственного исполнения и перехода к режиму снятия ограничений. Есть даже такие объекты (строительные, дорожно-строительные, ряд промышленных предприятий), работу на которых мы с самого начала не останавливали. Они работают непрерывно, но там так всё организовано, что не создаются очаги заболевания. Открываются рынки, готовятся к открытию культовые сооружения, но мы отвечаем за то, чтобы смягчение не привело к росту заболевших. Иначе нам придется вводить определённые ограничения в зависимости от ситуации», – заключил  Владимир Васильев.  

 

Более подробно ситуацию раскрыл руководитель Роспотребнадзора по РД Николай Павлов. Он подтвердил, что в Дагестане наблюдается стабильная тенденция к снижению количества заболевших. В частности, главный санитарный врач отметил: «Количество свободных коек сегодня составляет 71%. Учитывая положительную динамику эпидпроцесса и достижение в Дагестане основных показателей для перехода ко второму этапу, было рекомендовано начать соответствующую подготовку: объектам розничной торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 800 кв. метров, детским ДОУ всех форм собственности, организациям дополнительного образования при условии прохождения лабораторного обследования сотрудниками, а также организациям высшего и среднего профессионального образования в рамках работы приёмных комиссий. Кроме того, предполагается открытие летних веранд кафе и ресторанов. На данный момент 10 подобных заведений общественного питания начали работу в Махачкале после оценки межведомственной комиссии. Сейчас там проводится медицинское обследование». 

 

Продолжая, Николай Павлов заявил, что в ближайшее время могут начать работу мечети и храмы, так как там провели необходимые дезинфекционные мероприятия. Допуск верующих будет возможен с соблюдением масочного режима, социального дистанцирования и других санитарных норм и правил.

 

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