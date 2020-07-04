Владимир Васильев выразил соболезнования родным и близким Абдулманапа Нурмагомедова

Вчера, 3 июля, в ходе заседания Оперативного штаба по противодействию завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан Глава республики Владимир Васильев выразил соболезнования родным и близким Абдулманапа Нурмагомедова. «Ушёл из жизни выдающийся тренер, отец Хабиба Нурмагомедова и его тренер Абдулманап Нурмагомедов. Абдулманапа знали многие, он был моим советником и очень добрым, щедрым, талантливым человеком. Его будет нам очень не хватать. Выражаю глубокие соболезнования его родным, а также тем, кому он близок и дорог. Абдулманап Нурмагомедов был гордостью всего Дагестана. У нас было много планов, и в память об ушедшем мы их обязательно реализуем самым лучшим образом», – подчеркнул руководитель республики. Затем участники совещания почтили память выдающегося тренера и человека Абдулманапа Нурмагомедова и всех, кто стал жертвой коронавируса, минутой молчания.