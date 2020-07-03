ЗАМАНА - Военный полевой госпиталь в Ботлихе завершил приём на стационарное лечение

Военный полевой госпиталь в Ботлихе завершил приём на стационарное лечение

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03 июля, 2020. Пятница 16:50
Военный полевой госпиталь в Ботлихе завершил приём на стационарное лечение

Военные врачи полевого многопрофильного госпиталя, развернутого в Ботлихезавершили свою работу по оказанию помощинаселению в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции и приступили к сворачиванию.

Военный полевой госпиталь в Ботлихе завершил приём на стационарное лечение
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Исполняющийобязанности главы Ботлихского района Руслан Гамзатоввстретился с личным составом мобильного госпиталя и поблагодарил военных специалистов за оказанную помощь. Также вручилПочетные грамоты МР «Ботлихский район» и памятные сувениры.

«От имени жителей района хочу выразить вам искренние слова благодарности. Спасибо каждому из вас за то, что вы приехали, за то, что в непривычной для вас обстановке быстро сориентировались и с честью выполнили свой воинский долг.

Не думайте, что мы это забудем, мы знаем и помним все, что вы сделали для нас. Каждого из вас я буду ждать в следующий раз в качестве дорого гостя», — сказал Руслан Гамзатов.

В мероприятии также приняли участие главный врач Ботлихской ЦРБ Магомедкамиль Шахрудинов, заместитель главы администрации Ахмед Лабазанов и руководитель аппарата админитсрации Дибир Манапов.

Напомним, что полевой военный госпиталь прибыл на территорию района 25 мая по поручению Президента РФ Владимира Путина. Более месяца военные медики оказывали необходимую помощь в инфекционном и госпитальном отделениях стационара полевого госпиталя, где пациенты завершили полный курс лечения и были выписаны после выздоровления.

Также за это время более тысячи жителей района получили медицинскую и консультативную помощь, которую оказывали выездные врачебные бригады в фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях и участковых больницах сельских поселений района. Госпиталь принимал больных еще и с шести соседних районов.

 

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