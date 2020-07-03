Республиканский конкурс «Родное село»

Возраст участников: 12-17 лет.

Организаторы конкурса: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан и редакция республиканской газеты для детей и подростков «Орленок-Дагестан».

Номинации:

Web-сайт моего села

Для участия в данной номинации необходимо прислать на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. логотип и ссылку на созданный автором сайт, который должен включать следующие обязательные разделы:

Главная страница

Новости

История села

Из жизни села (события, мероприятия)

Доска Почета (герои труда)

Герои Великой Победы

Фотогалерея

Контакты.

Требования к конкурсным работам:

Необходимо прислать заявку на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. с логотипом

сайта и ссылкой на созданный автором сайт.

Видеоролик о селе

Требования к конкурсным работам: На конкурс принимаются видеоработы любого жанра (интервью, репортаж, видеоклип и т. д.) продолжительностью 3- 5 минут. Материал может быть отснят любой видеокамерой, в том числе с помощью телефона (айфона, смартфона — в горизонтальном положении). Допустимо использование анимации, фотографий.

Я — помощник фермера

Творческое эссе на темы:

— Как я помогаю родителям по фермерскому хозяйству.

— Моя будущая профессия – фермер.

Публицистика (репортаж, очерк, интервью)

Тематика номинации:

— О людях, живущих в селе и занимающихся сельским хозяйством;

— О предприятиях и учреждениях села, о людях, работающих в них;

— Доска почета (биографии известных людей села разных поколений и их фотографии);

— Достопримечательности (рассказ об имеющихся в селе памятниках, обелисках, старинных зданиях, их фотографии);

— Уникальные обычаи, традиции, кухня населенного пункта;

— Сельские волонтеры;

— Село моей мечты (сочинение о том, каким вы хотели бы видеть свое село).

Объем публицистической работы и эссе — от 500 до 1000 слов (в формате Word или PDF).

Шрифт Times New Roman, кегль 14, пробел 1,5.

Работы, написанные в форме рефератов и докладов не принимаются.

Мое село в рисунках

Требования к конкурсным работам: Рисунки могут быть выполнены в любой технике на листе бумаги форматом А4 или А3. Не принимаются рисунки, созданные в электронном виде.

На оборотной стороне рисунка (обязательно!) указываются:

название рисунка, ФИО участника, возраст, класс, школа, село, район.

Подведение итогов и награждение победителей

Торжественная церемония подведения итогов конкурса и награждение победителей пройдет на Х Слете юных журналистов Дагестана. Победителям и призерам вручаются дипломы и ценные призы.

Координатор конкурса – Гусейнова Муслимат, редактор отдела.

Контактные телефоны: 8 (8722) 78-11-48 (раб.), 8-928-870-04-28 (моб.), 8-909-478-16-45