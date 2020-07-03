Возраст участников: 12-17 лет.
Организаторы конкурса: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан и редакция республиканской газеты для детей и подростков «Орленок-Дагестан».
Номинации:
- Web-сайт моего села
Для участия в данной номинации необходимо прислать на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. логотип и ссылку на созданный автором сайт, который должен включать следующие обязательные разделы:
- Главная страница
- Новости
- История села
- Из жизни села (события, мероприятия)
- Доска Почета (герои труда)
- Герои Великой Победы
- Фотогалерея
- Контакты.
Требования к конкурсным работам:
Необходимо прислать заявку на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. с логотипом
сайта и ссылкой на созданный автором сайт.
- Видеоролик о селе
Требования к конкурсным работам: На конкурс принимаются видеоработы любого жанра (интервью, репортаж, видеоклип и т. д.) продолжительностью 3- 5 минут. Материал может быть отснят любой видеокамерой, в том числе с помощью телефона (айфона, смартфона — в горизонтальном положении). Допустимо использование анимации, фотографий.
- Я — помощник фермера
Творческое эссе на темы:
— Как я помогаю родителям по фермерскому хозяйству.
— Моя будущая профессия – фермер.
- Публицистика (репортаж, очерк, интервью)
Тематика номинации:
— О людях, живущих в селе и занимающихся сельским хозяйством;
— О предприятиях и учреждениях села, о людях, работающих в них;
— Доска почета (биографии известных людей села разных поколений и их фотографии);
— Достопримечательности (рассказ об имеющихся в селе памятниках, обелисках, старинных зданиях, их фотографии);
— Уникальные обычаи, традиции, кухня населенного пункта;
— Сельские волонтеры;
— Село моей мечты (сочинение о том, каким вы хотели бы видеть свое село).
Объем публицистической работы и эссе — от 500 до 1000 слов (в формате Word или PDF).
Шрифт Times New Roman, кегль 14, пробел 1,5.
Работы, написанные в форме рефератов и докладов не принимаются.
- Мое село в рисунках
Требования к конкурсным работам: Рисунки могут быть выполнены в любой технике на листе бумаги форматом А4 или А3. Не принимаются рисунки, созданные в электронном виде.
На оборотной стороне рисунка (обязательно!) указываются:
название рисунка, ФИО участника, возраст, класс, школа, село, район.
Подведение итогов и награждение победителей
Торжественная церемония подведения итогов конкурса и награждение победителей пройдет на Х Слете юных журналистов Дагестана. Победителям и призерам вручаются дипломы и ценные призы.
Координатор конкурса – Гусейнова Муслимат, редактор отдела.
Контактные телефоны: 8 (8722) 78-11-48 (раб.), 8-928-870-04-28 (моб.), 8-909-478-16-45