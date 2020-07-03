ЗАМАНА - Республиканский конкурс «Родное село»

Республиканский конкурс «Родное село»

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03 июля, 2020. Пятница 13:19
Республиканский конкурс «Родное село»

Объявляется республиканский конкурс творческих работ «Родное село» среди юных жителей Дагестана.

Республиканский конкурс «Родное село»
Информация

Возраст участников: 12-17 лет.

Организаторы конкурса: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан и редакция республиканской газеты для детей и подростков «Орленок-Дагестан».

Номинации:

  • Web-сайт моего села

Для участия в данной номинации необходимо прислать на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. логотип и ссылку на созданный автором сайт, который должен включать следующие обязательные разделы:

  • Главная страница
  • Новости
  • История села
  • Из жизни села (события, мероприятия)
  • Доска Почета (герои труда)
  • Герои Великой Победы
  • Фотогалерея
  • Контакты.

Требования к конкурсным работам:

Необходимо прислать заявку на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. с логотипом

сайта и ссылкой на созданный автором сайт.

  • Видеоролик о селе

Требования к конкурсным работам: На конкурс принимаются видеоработы любого жанра (интервью, репортаж, видеоклип и т. д.) продолжительностью 3- 5 минут. Материал может быть отснят любой видеокамерой, в том числе с помощью телефона (айфона, смартфона — в горизонтальном положении). Допустимо использование анимации, фотографий.

  • Я — помощник фермера

Творческое эссе на темы:

— Как я помогаю родителям по фермерскому хозяйству.

— Моя будущая профессия – фермер.

  • Публицистика (репортаж, очерк, интервью)

Тематика номинации:

— О людях, живущих в селе и занимающихся сельским хозяйством;

— О предприятиях и учреждениях села, о людях, работающих в них;

— Доска почета (биографии известных людей села разных поколений и их фотографии);

— Достопримечательности (рассказ об имеющихся в селе памятниках, обелисках, старинных зданиях, их фотографии);

— Уникальные обычаи, традиции, кухня населенного пункта;

— Сельские волонтеры;

— Село моей мечты (сочинение о том, каким вы хотели бы видеть свое село).

Объем публицистической работы и эссе — от 500 до 1000 слов (в формате Word или PDF).

Шрифт Times New Roman, кегль 14, пробел 1,5.

Работы, написанные в форме рефератов и докладов не принимаются.

  • Мое село в рисунках

Требования к конкурсным работам:  Рисунки могут быть выполнены в любой технике на листе бумаги форматом А4 или А3. Не принимаются рисунки, созданные в электронном виде.

На оборотной стороне рисунка (обязательно!) указываются:

название рисунка, ФИО участника, возраст, класс, школа, село, район.

Подведение итогов и награждение победителей

Торжественная церемония подведения итогов конкурса и награждение победителей пройдет на Х Слете юных журналистов Дагестана. Победителям и призерам  вручаются дипломы и ценные призы.

Координатор конкурса –  Гусейнова Муслимат, редактор отдела.

Контактные телефоны: 8 (8722) 78-11-48 (раб.), 8-928-870-04-28 (моб.), 8-909-478-16-45

 

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ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
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