Минобороны России: полевые госпитали в Ботлихе и Буйнакске завершили работу

Полевые госпитали Министерства обороны России, развернутые в Дагестане в мае для борьбы с коронавирусом, завершили работу, сообщила пресс-служба ведомства.

«Более месяца военные медики оказывали необходимую помощь в инфекционном и госпитальном отделениях полевых госпиталей, развернутых в поселке Ботлих и городе Буйнакск. Всего через стационар госпиталей прошло более двухсот местных жителей, которые завершили полный курс лечения и были выписаны после выздоровления», – говорится в сообщении.

Около 1500 местных жителей в труднодоступных горных районах получили консультации и медицинскую помощь от военных врачей выездных бригад. В этих случаях прием пациентов проходил в фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях и участковых больницах.

Теперь лечение населения будет проходить в городских и районных больницах, а при необходимости в новых многофункциональных медицинских центрах министерства обороны, построенных в Дербенте, Каспийске и Хасавюрте, уточняется в сообщении.

Как сообщала «Молодежка», в мае по поручению президента Путина для помощи населению в борьбе с коронавирусом в республике были развернуты два полевых мобильных многофункциональных госпиталя общей вместимостью 200 коек.

С 23 мая медицинскую помощь жителям Дагестана оказывали более 200 военнослужащих, в том числе 168 врачей, средних и младших медицинских специалистов. Мобильные госпитали были оснащены аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ и другим оборудованием.