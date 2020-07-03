Председатель Правительства Республики Дагестан Артём Здунов подписал Постановление, согласно которому внесены изменения в порядок предоставления субсидий на оказание содействия в приобретении жилья отдельными категориями граждан.

В связи с внесенными поправками, прием документов продлен до 1 августа. Свои заявки жители республики могут подать в многофункциональные центры.

На получение субсидии могут претендовать жители республики, являющиеся инвалидами 1-й группы, и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, состоящие в сводном списке отдельных категорий граждан. Субсидии, полученные от государства, можно использовать как первоначальный взнос в ходе оформления кредита.

Социальный проект предусматривает предоставление инвалидам жилья с использованием механизма ипотечного кредитования. Получатели субсидий в течение 10 лет будут выплачивать не более 10 тыс. рублей в месяц, остальное будет доплачиваться из республиканского бюджета.

Стоит отметить, что максимальный размер субсидии составляет 1 млн 722 тысячи рублей. Кроме того, жилье не будет полученным по договору социального найма, оно станет собственностью граждан.

Всего на реализацию программы в текущем году заложено 300 млн рублей. На сегодняшний день поступило 124 заявлений на получение субсидии для приобретения жилья.

По итогам 2019 года выдано 260 свидетельств на приобретение жилья общей площадью 17,8 тыс квадратных метров.