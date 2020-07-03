Заместитель Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в совещании под руководством Первого заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулата Хатуова.

В нем также принял участие министр сельского хозяйства и продовольствия республики Абзагир Гусейнов, представители Россельхознадзора и фермеры.

Джамбулат Хатуов, открывая совещание, подчеркнул, что Дагестан является сегодня главным экспортером баранины в силу своей географии и отлаженных механизмов.

В рамках совещания вице-премьер выразил обеспокоенность о введенных с 1 июля условиях перемещения подконтрольной животноводческой продукции, согласно которым ограничены поставки животноводческой продукции из регионов благополучных по ящуру с вакцинацией в регионы благополучные по ящуру без вакцинации.

С учетом новых ограничений зампред в качестве одного из вариантов поставки дагестанской животноводческой продукции в регионы России предложил создание в республике мощностей по глубокой переработке мяса.

«В текущем году всего переработано мяса почти 6 тыс. тонн (20,3% от общего объема производства мяса). Увеличение объемов переработки мяса в республике в основном достигнуто за счет ввода в эксплуатацию новых современных мощностей общей проектной мощностью 150 тонн в сутки.

Несмотря на создание в последние годы новых мощностей по убою сельскохозяйственных животных, потребность в них удовлетворена лишь на половину», - доложил зампред, отметив при этом, что решение задачи по созданию необходимых перерабатывающих мощностей в республике сдерживается отсутствием достаточных оборотных средств у перерабатывающих предприятий.

Для сохранения в первую очередь овцеводства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов предложил рассмотреть возможность приостановления введения новых условий перемещения подконтрольной животноводческой продукции внутри страны до присвоения МЭБ регионам России статуса благополучных по ящуру с вакцинацией или без вакцинации.

По итогам обсуждения данного вопроса Джамбулат Хатуов поручил Минсельхозу РД подготовить региональный баланс продукции животноводства, а также наладить взаимодействие между убойными цехами Воронежской и Пензенской областей с животноводами Дагестана для использования их мощностей для забоя баранины и дальнейшей ее поставки в регионы России.

Он также указал, что предлагается увеличить экспорт в несколько раз, для этого помимо Ирана нужны еще страны, в которые необходимо поставлять баранину. «Дагестанская баранина может быть в ресторанах, санаториях, в хореке всех курортных территорий, в том числе Краснодарский край и Крым», - подчеркнул Первый заместитель министра РФ.

В ходе совещания были обсуждены и вопросы обеспечения эпизоотического благополучия.

В этой связи вице-премьер рассказал о комплексе мероприятий, который проводится для обеспечения биологической безопасности и развития агропромышленного сектора экономики РД и РФ, а также о необходимости включения республики Всемирной организацией здравоохранения животных (МЭБ) в зону благополучия по ящуру с вакцинацией в республике.

«Ежегодно выполняется план ветеринарно-профилактических и мониторинговых исследований, что позволяет обеспечить благополучие республики по данному заболеванию. Работа по вакцинации продолжается.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные в дорожной карте, выполняются ветеринарной службой республики в полном объеме и в установленные сроки. Для контроля товарооборота на транспорте и в целях представления в МЭБ доказательств отсутствия случаев ввоза живых животных и животноводческой продукции из неблагополучных по ящуру регионов в республике функционируют 4 ветеринарно-полицейских поста на границе с Республикой Калмыкия, Чеченской Республикой, Ставропольским краем и на юге Дагестана.

Помимо этого, отслеживание и контроль перемещения животных, животноводческой продукции и кормов внутри республики и за ее пределы осуществляется в ФГИС «Меркурий».

В настоящее время нами разработана ведомственная целевая программа «Предотвращение заноса, распространения особо опасных болезней животных, в том числе вируса ящура и его ликвидация, на территории Республики Дагестан на 2020 – 2022 годы», которая в ближайшее время будет в установленном порядке утверждена», - также сообщил вице-премьер.