Главврач ГКБ №1 Махачкалы высказался по поводу проверки Минздрава

Главный врач махачкалинской городской клинической больницы №1 Хаджимурад Малаев заявил об отсутствии противостояния между ним и министром здравоохранения РД Джамалудином Гаджиибрагимовым. Текст заявления опубликован в Телеграм-канале помощника главного врача ГКБ №1 Исрафила Исрафилова. Об этом сообщает официальный сайт «Махачкалинские известия».

Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что Минздрав РД направил в ГКБ №1 проверку. Ее причиной тогда была названа жалоба жительницы Махачкалы, которая обратилась к президенту страны Владимиру Путину в связи со смертью ее 20-летней родственницы, проходившей лечение от коронавирусной инфекции в ГКБ №1.

«Заявитeльница пожaловалась на отсyтствие в мeдицинской оргaнизации лекaрств. По ее словaм, за врeмя болезни родствeнницы им пришлось зa свой счeт зaкупить медикaментов на общyю сумму 210 тысяч рублeй», – сообщили в ведомстве.

Позже в аккаунте ГКБ №1 в Instagram было размещено видео встречи главного врача больницы с родственницей скончавшейся девушки. Женщина, которая является родной тетей умершей, отметила, что ни один родственник не обращался с жалобой, а заявитель не является кровным родственником покойной.

Женщина также заявила, что не имеет претензий ни к Минздраву, ни к больнице и выразила благодарность врачам первой городской больницы.

В связи с этим в СМИ и социальных сетях начала распространяться информация о конфликте между представителями больницы и Минздрава РД, но, по словам Хаджимурада Малаева, это не соответствует действительности.

«Нет никакого противостояния, как и нет никакого притеснения в вопросах, касающихся взаимоотношений моих личных с министром здравоохранения республики или министерства с лечебным учреждением, которое я возглавляю, – заявил главный врач больницы. – Я много всего прочитал сегодня о себе, многое из того, что было мне неизвестно до этих пор. Я хочу попросить вас, тех, кто пишет и распространяет, чтобы бы прекратили это делать. Мы ещё не оправились от всего пережитого, мы с болью в сердце переживаем вероятность второй волны заболевания, готовимся, чтобы с учётом опыта сделать всё, чтобы не допустить эпидемии и массового заражения. И каждый делает это на своём месте: и министр здравоохранения, и руководитель профсоюза медицинских работников, и я, и мои коллеги».