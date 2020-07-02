В России стартовал конкурс видеороликов «Атом рядом»

Конкурс посвящен 75-летнему юбилею российской атомной отрасли в этом году. «Атом рядом» стартует 6 июля и продлится до 3 августа.

Участниками конкурса могут стать совершеннолетние граждане России. Конкурсантам нужно предоставить видеоработы, в которых они будут рассказывать о том, как в современном мире используется атом, как переход на ядерную энергию двигает прогресс и помогает сохранить окружающую среду.

С 4 по 14 августа будет проходить выбор победителей. Итоги конкурса проведут в 2 этапа: открытым зрительским голосованием и решением экспертного совета. Далее 20 августа объявят результаты. Авторы лучших видеороликов будут направлены в экспедицию по атомным российским городам, 25 из них примут участие в создании фильма об атомной отрасли.

Также победители конкурса смогут стать участниками форума WorldAtomWeek в 2022 году. С подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться на сайте https://www.rosatom.ru/. https://www.rosatom.ru/