Дагестанские активисты успешно выступили на грантовом конкурсе молодежных инициатив

Победителями Грантового конкурса молодежных инициатив в этом году стали проекты тридцати жителей Дагестана и шести местных некоммерческих организаций.

Грантовый конкурс молодежных инициатив входит в платформу «Россия – страна возможностей», созданную по инициативе президента России Владимира Путина в 2017 году. В 2020 году прошел заочный конкурс среди физических лиц, образовательных организаций высшего образования, конкурс среди некоммерческих организаций на проведение мероприятий по патриотическому воспитанию, а также конкурс молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа среди некоммерческих организаций. Суммарно было подано более 12,7 тыс. заявок. Более 1,5 тыс. из них были признаны победителями на общую сумму 2,1 млрд рублей.

В конкурсе среди физических лиц дагестанцы удостоились победы в девяти номинациях. Больше всего победителей из нашего региона в номинации «Спорт, ЗОЖ, туризм». На реализацию своих проектов они получили в общей сумме 8,6 млн рублей. Самый «дорогой» из них – у Рамиса Алибекова. На средства гранта в размере 2,3 млн рублей он собирается реализовать проект «Мы выбираем спорт», направленный на привлечение к занятиям спортом и формирование здорового образа жизни.

Такой же крупный грант в размере 2,3 млн рублей выиграл другой наш земляк – Магомед Омаров – для своего проекта «Карьерная школа». Он победил в номинации «Развитие социальных лифтов», триумфаторами которой, помимо него, стали еще трое дагестанцев.

Третий по сумме грант – у дагестанца Хабиба Салманова, победителя номинации «Студенческие инициативы. Он выиграл 2,2 млн рублей на проект окружной школы студенческого актива «Правозащитник-2020», в рамках которой будут проводиться массовые тренинги, направленные на формирование у обучающихся четкой гражданской позиции.

Следует отметить также проект, победивший в номинации «Добровольчество». Его автор – молодежный активист Ахмед Абдурахманов, который собирается организовать работу экологического отряда «Мы экологи-спасатели Земли».

«В итоговом экологическом рейтинге российских городов Махачкала находится на 67-м месте из 82 городов. Главной проблемой загрязнения окружающей среды в республике является проблема мусора и неправильного ухода за зелеными насаждениями. Основным вариантом решения экологических проблем является воспитание экологической культуры, формирование нового типа экологического сознания у подрастающего поколения», – мотивирует он необходимость работы такого отряда.

С единомышленниками он планирует привлечь внимание населения к проблемам загрязнения окружающей среды, воспитанию экологической культуры и популяризации в молодежной среде эколого-просветительской деятельности. В их планах – провести не менее 80 мероприятий.

«Не менее 20 экологических акций, не менее 20 мастер-классов, не менее 25 экоуроков, будет организовано не менее 5 квест-игр и 10 флешмобов. В проект будет вовлечено не менее 200 добровольцев», – говорится в описании проекта.

Что касается конкурса среди некоммерческих организаций, то представители Дагестана праздновали победу в пяти номинациях: «Инициативы творческой молодежи», «Патриотическое воспитание», «Развитие социальных лифтов», а также «Спорт, ЗОЖ, туризм». Общая сумма грантов превышает 9,6 млн рублей. Среди победителей – благотворительный фонд «Надежда», Федерация любительского футбола Дагестана, дагестанское отделение Российского союза сельской молодежи, НКО дополнительного образования «Гьидаят», а также Центр развития молодежных инициатив.

Не менее интересные проекты подготовлены дагестанцами, победившими в остальных номинациях, среди которых – «Патриотическое воспитание», «Молодежные медиа», «Укрепление семейных ценностей», «Инициативы творческой молодежи», а также «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие».

Отметим, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев обратился к главе Дагестана Владимиру Васильеву с просьбой оказать содействие победителям грантового конкурса.