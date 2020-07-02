Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан совместно со Сбербанком-АСТ провели видеоконференцию

Открыл конференцию и поприветствовал участников председатель Комитета по государственным закупкам Республики Дагестан Гаджибеков Джафар Ильясович. Он отметил важность и актуальность проведения данного мероприятия, которое поможет заказчикам не допускать нарушения в законодательстве в сфере закупок. Затем, о перспективах развития контрактной системы в 2020 году рассказала Виктория Игоревна Цибульская - начальник отдела Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России. Лобов Артем Юрьевич, являющийся начальником Управления контроля размещения госзаказа ФАС России, отметил основные нарушения допускаемые заказчиками в сфере закупок из правоприменительной практики. Бижоев Бетал Муратович - директор проектов, руководитель электронного университета ЗАО «Сбербанк-АСТ», рассказал о новациях контрактной системы в информационных системах. В завершении семинара выступил заместитель председателя Комитета Абдуллаев Абдулкерим Назимович, который в своем докладе раскрыл практику проведения закупок на примере опыта Республики Дагестан, а так же рассказал о мерах принимаемых Комитетом в целях обеспечения открытости и прозрачности закупок. В завершении видеоконференции у участников была возможность задать вопрос и получить исчерпывающий ответ.