ЗАМАНА - Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан совместно со Сбербанком-АСТ провели видеоконференцию

Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан совместно со Сбербанком-АСТ провели видеоконференцию

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02 июля, 2020. Четверг 18:08
Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан совместно со Сбербанком-АСТ провели видеоконференцию

Накануне Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан совместно со Сбербанком-АСТ провели видеоконференцию на тему: «Актуальные вопросы проведения закупок в соответствии с последними изменениями 44-ФЗ. Практика Республики Дагестан».

Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан совместно со Сбербанком-АСТ провели видеоконференцию
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Открыл конференцию и поприветствовал участников председатель Комитета по государственным закупкам Республики Дагестан Гаджибеков Джафар Ильясович. Он отметил важность и актуальность проведения данного мероприятия, которое поможет заказчикам не допускать нарушения в законодательстве в сфере закупок. Затем, о перспективах развития контрактной системы в 2020 году рассказала Виктория Игоревна Цибульская - начальник отдела Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России. Лобов Артем Юрьевич, являющийся начальником Управления контроля размещения госзаказа ФАС России, отметил основные нарушения допускаемые заказчиками в сфере закупок из правоприменительной практики. Бижоев Бетал Муратович - директор проектов, руководитель электронного университета ЗАО «Сбербанк-АСТ», рассказал о новациях контрактной системы в информационных системах. В завершении семинара выступил заместитель председателя Комитета Абдуллаев Абдулкерим Назимович, который в своем докладе раскрыл практику проведения закупок на примере опыта Республики Дагестан, а так же рассказал о мерах принимаемых Комитетом в целях обеспечения открытости и прозрачности закупок. В завершении видеоконференции у участников была возможность задать вопрос и получить исчерпывающий ответ.

 

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