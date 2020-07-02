Владимир Васильев: «Люди видят, что власть не только говорит, но и выполняет свои обещания»

«Вчера, 1 июля, было завершено голосование по одобрению поправок в Конституцию РФ, но работу мы начали давно. 21 июня было проведено досрочное голосование на 106 участках в труднодоступных и отдалённых территориях, 28 июня прошло голосование на острове Чечень, а с 25 июня началось голосование на стационарных избирательных участках. До 1 июля на избирательные участки республики приходило примерно по 10% избирателей и 30 июня было уже 72% участников голосования, реализовавших своё право. После того как 1 июля голосование было закончено явка в Дагестане составила 89,99%. За одобрение изменений проголосовало 89,19%, а против 10,24%. Голосование было организовано с учётом требований республиканского Роспотребнадзора, на всех избирательных участках были необходимые средства индивидуальной защиты. Нам удалось обеспечить санитарную безопасность и социальное дистанцирование на участках для голосования. За весь период подготовки и непосредственно 1 июля к нам не поступило ни одного письменного обращения о нарушениях этого процесса, при этом сама избирательная комиссия серьёзно анализировала социальные сети и СМИ на предмет нарушений. Нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан и поставить под сомнение результаты голосования обнаружено не было»,- сказал Магомед Дибиров. Глава Дагестана поблагодарил членов избирательных комиссий, отметив, что работать пришлось в напряжённом режиме, в том числе в горных районах: «Спасибо также нашим гражданам за активную позицию, и тем, кто проголосовал "за" и тем, кто "против". "За" - означает, что мы идём правильным путём, политика которую сформировал наш Президент, политика, ориентированная в первую очередь на интересы человека, политика, исключающая чтобы один регион или человек оставался один на один с проблемой. Мы это видим сейчас, вся Россия включается и как показывает история, новейшая в том числе, эти задачи поддаются решению. Тех, кто высказался против, мы постараемся включить в процесс работы. Также хочу поблагодарить общественность, наблюдателей, политические партии, которые тоже включились в этот процесс».

Владимир Васильев также поинтересовался работой корпуса наблюдателей.

Магомед Дибиров сообщил, что в Дагестане были выданы документы 9 тысячам наблюдателям, а одновременно на участках находилось более 4 тысяч каждый день. «Хочу также передать Вам слова благодарности от членов участковых избирательных комиссий за поддержку, содействие в организации и дополнительные выплаты за работу в сложных условиях распространения инфекции. В истории избирательной системы такая федеральная кампания проводится впервые»,- добавил председатель Избиркома РД. «Нам предстоит решить большие задачи в области улучшения прав граждан, права на образование, здравоохранение и многие другие. Убеждён, что наши избиратели, когда голосовали, думали об этом. Основным источником этого будет являться развитие бизнеса, благосостояния людей, и конечно же формирование бюджета нашей республики, ориентированного на социальные проблемы, который мы открыто и прозрачно распределяем в парламенте республики. Надеюсь, это тоже сказалось при голосовании, люди видят, что власть не только говорит, но и выполняет свои обещания», - заключил Глава Дагестана.