«Сегодня исторический день. Мы не просто голосуем по поправкам в Конституцию, а выбираем будущее нашей России. Меняется мир, меняется жизнь, серьезнейшие тяжелые вызовы стоят перед страной. И своевременное принятие поправок позволит укрепить единство и братство народа, нерушимую мощь государства», — отметил Магомедов.
Также в голосовании приняли участие и другие представители ОНФ. Общественники также помогают соблюдать меры безопасности на участках.
Команда «Молодежка ОНФ» помогают следить за соблюдением мер безопасности на участках в рамках соглашения Народного фронта с ЦИК России. Они встречают избирателей на входе на участок, измеряют каждому температуру, и если она в пределах нормы — выдают маски, перчатки, а также ручку и напоминают о необходимости соблюдать социальную дистанцию при голосовании.
Напомним, что голосование завершилось в 20:00 и начался подсчет голосов за все семь дней голосования. Результаты будут оглашены не позднее чем через 4-5 дней.