Джамбулат Магомедов: «Своевременное принятие поправок позволит укрепить единство и братство народа, нерушимую мощь государства»

1 июля участок для голосования по поправкам в Конституцию РФ посетил Сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Дагестане Джамбулат Магомедов вместе со своей семьей и выразил свою гражданскую позицию.

«Сегодня исторический день. Мы не просто голосуем по поправкам в Конституцию, а выбираем будущее нашей России. Меняется мир, меняется жизнь, серьезнейшие тяжелые вызовы стоят перед страной. И своевременное принятие поправок позволит укрепить единство и братство народа, нерушимую мощь государства», — отметил Магомедов.

Также в голосовании приняли участие и другие представители ОНФ. Общественники также помогают соблюдать меры безопасности на участках.

Команда «Молодежка ОНФ» помогают следить за соблюдением мер безопасности на участках в рамках соглашения Народного фронта с ЦИК России. Они встречают избирателей на входе на участок, измеряют каждому температуру, и если она в пределах нормы — выдают маски, перчатки, а также ручку и напоминают о необходимости соблюдать социальную дистанцию при голосовании.

Напомним, что голосование завершилось в 20:00 и начался подсчет голосов за все семь дней голосования. Результаты будут оглашены не позднее чем через 4-5 дней.