Айгун Магомедов рассказал об итогах проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ

Член Общественной палаты РФ от Дагестана, заслуженный работник сельского хозяйства России, кандидат экономических наук Айгун Магомедов рассказал корреспонденту нашего сетевого издания о ходе и итогах голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации в республике.

Айгун Магомедов, как наблюдатель от Общественной Палаты РФ, в день голосования посетил участок №1157 под названием «Ахмедхановский» в селе Чапаево на территории Новостроя Новолакского района. По его словам, в первый же день к 10:30 приняли участие в голосовании более 950 жителей села, то есть около 80% от общего числа избирателей.

«В момент голосования на участке встретил начальника Управления по кадровой работе администрации Главы и Правительства Республики Артура Исрапилова, который является выходцем из села Чапаева. Нарушений в работе данного участка не обнаружил, все было организовано в соответствии с требованиями Избиркома и Роспотребнадзора. Соблюдались все меры безопасности граждан. Накануне связывался с председателем Избирательной комиссии республики Магомедом Дибировым, сообщил ему о результатах проверки на участке и получил данные по региону в целом. Почти 90% избирателей одобрили изменения в Основной закон страны. Поздравляю Дагестан и дагестанцев с результатами голосования», — рассказывает Магомедов.

Что же касается содержания данных поправок, общественный деятель сообщил, что считает самыми важными изменения касательно незыблемости границ и социальных гарантий для населения страны. «Я твердо верю в то, что статья обнуления сроков выбора Президента РФ Владимира Путина не допустит разброда и шатания, обеспечит рост благосостояния народа Российской Федерации», — отметил собеседник.