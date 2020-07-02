СПоК «Аракани» Унцукульского района Дагестана планирует провести капитальное обновление цеха по переработке плодоовощной продукции

В настоящее время в Унцукульском районе проходит уборка абрикосов. Во вторник, 30 июня, специалисты Минсельхозпрода РД ознакомились с ходом сбора урожая в садах села Майданское.

В текущем году помочь садоводам данного села с реализацией плодовой продукции вызвался СПоК «Аракани». Организатор сельхозпотребкооператива Джаватхан Абдулаев пояснил, что ежегодно в Унцукульском районе собирают в пределах 5-6 тысяч тонн абрикосов, значительная часть которых приходится на с. Майданское. В текущем году из-за возвратных весенних заморозков часть садов пострадала, несмотря на это майданские садоводы надеются собрать в пределах 1000 тонн абрикосов.

«Уже реализовано на рынках Республики Дагестан и центральных регионов Российской Федерации около 400 тонн абрикосов, собранных в садах членов СПоКа. К уборке урожая абрикосов приступили две недели назад, в текущем году СПоК «Аракани» намерен реализовать на рынках нашей страны еще порядка 300 тонн плодовой продукции. Будем также помогать садоводам района в реализации абрикосов и на фруктово-консервные заводы республики», – рассказал Джаватхан Абдулаев.

Кроме того, как отметил собеседник, в планах СПоКа «Аракани» на ближайшее время приступить к расширению мощностей переработки плодовоовощной продукции. Оставшаяся с советских времен материально-техническая и технологическая база консервного цеха не соответствует современным стандартам производства и нуждается в основательной модернизации. Намечено реконструировать помещение цеха, оснастить его новым технологическим оборудованием и тем самым довести мощности производства до 1 млн условных банок в год.

Члены потребкооператива в курсе, что по линии Минсельхозпрода РД на конкурсной основе выделяются гранты на развитие материально-технической базы СПоКа. Поэтому они намерены подать заявку для участия в конкурсных мероприятиях. Было отмечено, что осуществление планов по модернизации консервного цеха поможет значительно смягчить вопросы реализации плодоовощной продукции, выращенной не только в селе Майданское, но и в других селах Унцукульского района.