65 медицинских учреждений Дагестана получают гуманитарный груз из Турции

30 июня в Министерстве по национальной политике и делам религий Республики Дагестан состоялось распределение полученных в рамках безвозмездной медицинской помощи из Турции защитных изделий, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции COVID–19.

Доставленный 26 мая груз, общей стоимостью более 2,5 миллионов лир (примерно 25,5 млн. рублей), подготовлен по линии Турецкого общества Красного полумесяца после обращения к властям Турции черкесских активистов.

Около 90 тысяч защитных масок, 20 тысяч медицинских защитных одноразовых костюмов, 4 тысячи защитных очков и 500 дезинфицирующих противовирусных средств уже сегодня поступят в медицинские учреждения муниципальных образований Дагестана.

Выступая от имени Главы Дагестана Владимира Васильева и всего дагестанского народа со словами благодарности в адрес руководства Турецкой Республики, Турецкого общества Красного полумесяца и северо-кавказской диаспоры, министр по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов сообщил: «В соответствии с подписанным мною и министром здравоохранения Республики Дагестан Джамалудином Гаджиибрагимовым планом распределения эту помощь получат шестьдесят пять лечебных учреждений республики».

Руководитель ведомства также сообщил о трудностях, с которыми столкнулось министерство как получатель гуманитарного груза при оформлении соответствующих документов.

Распределение гуманитарной помощи проходило при участии представителей общественных организаций Дагестана – президента «Фонда Имама Шамиля» Алиасхаба Хархачаева, председателя Дагестанской региональной общественной организации по развитию культуры и традиций «Уздени Дагестана» Керимхана Умаханова и председателя общественной организации «Союз женщин Дагестана» Интизар Мамутаевой.

Отметив прозрачность процедуры распределения безвозмездной медицинской помощи из Турции, общественники выразили глубокую признательность общественным организациям Турции, по чьей инициативе был сформирован и направлен в республику гуманитарный груз для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В своем выступлении главная медсестра Республиканской больницы восстановительного лечения Людмила Алиева отметила: «Спасибо всем, кто оказывает нам помощь в лечении пациентов с COVID-19. Мы нуждались и нуждаемся в такой помощи и сегодня, несмотря на спад пандемии коронавируса».