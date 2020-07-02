ЗАМАНА - МФЦ поможет стать самозанятым

МФЦ поможет стать самозанятым

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02 июля, 2020. Четверг 16:33
МФЦ поможет стать самозанятым

С 1 июля этого года расширяется география применения специального налогового режима для самозанятых. Он будет распространен на все регионы страны, а минимальный возраст граждан, которые могут зарегистрироваться в качестве самозанятых, будет снижен с 18 до 16 лет.

МФЦ поможет стать самозанятым
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Получить помощь в вопросах перехода на налоговый режим можно будет в центрах «Мои Документы»». Сотрудники МФЦ будут осуществлять консультационную поддержку всем, заинтересованным в получении этого статуса.
Вопросы, связанные с регистрацией самозанятых обсудили сегодня на семинар-совещании в Республиканском МФЦ. Представители Федеральной налоговой службы рассказали о внедрении налога на профессиональный доход и возможностях регистрации различными способами.
Получить официальный статус можно зарегистрировавшись на сайте Федеральной налоговой службы, а также в мобильном приложении «Мой налог». Индивидуальные предприниматели и физические лица, оказывающие лично услуги – так называемые самозанятые, смогут сделать это самостоятельно, через установленные в МФЦ компьютеры.

 

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