МФЦ поможет стать самозанятым

С 1 июля этого года расширяется география применения специального налогового режима для самозанятых. Он будет распространен на все регионы страны, а минимальный возраст граждан, которые могут зарегистрироваться в качестве самозанятых, будет снижен с 18 до 16 лет.

Получить помощь в вопросах перехода на налоговый режим можно будет в центрах «Мои Документы»». Сотрудники МФЦ будут осуществлять консультационную поддержку всем, заинтересованным в получении этого статуса.

Вопросы, связанные с регистрацией самозанятых обсудили сегодня на семинар-совещании в Республиканском МФЦ. Представители Федеральной налоговой службы рассказали о внедрении налога на профессиональный доход и возможностях регистрации различными способами.

Получить официальный статус можно зарегистрировавшись на сайте Федеральной налоговой службы, а также в мобильном приложении «Мой налог». Индивидуальные предприниматели и физические лица, оказывающие лично услуги – так называемые самозанятые, смогут сделать это самостоятельно, через установленные в МФЦ компьютеры.