Сегодня, 30 июня, состоялось заседание оперативного штаба под руководством Председателя Правительства Дагестана Артёма Здунова по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности региона в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

В ходе заседания в режиме ВКС заместитель министра промышленности и энергетики РД Батыр Эмеев сказал о необходимости докапитализации Фонда развития промышленности РД из республиканского бюджета для поддержки производственных предприятий республики. Фонд развития промышленности предлагает льготные условия софинансирования инвестиционных проектов.

Заместитель министра сообщил, что в качестве антикризисной меры Наблюдательным советом утверждена Программа «Оборотный капитал».

«На прошлой неделе мы уже рассмотрели и одобрили первые проекты, в их числе и организация серийного производства бахил и медицинских масок. Также в настоящее время мы принимаем заявки на рассмотрение на сумму около 110 млн рублей от предприятий обувного, швейных и мебельных производств. Сумма заявок превышает 15 млн. рублей. В общей сложности необходимый объем денежных средств на поддержку перечисленных проектов составляет около 200 млн. рублей», - проинформировал Батыр Эмеев.

Кроме того, по словам докладчика, министерством реализуется госпрограмма, предусматривающая компенсацию части затрат на приобретение технологического оборудования.

«У нас уже в этом году имеются предварительные заявки на более 60 млн рублей более чем от 10 предприятий. В то время как в программе предусмотрено только 15 млн. рублей. Министерство промышленности и энергетики Дагестана предлагает рассмотреть возможность увеличения финансирования программы в 2020 году на реализацию данной меры поддержки на 50 млн. рублей», - добавил он.

Первый заместитель Председателя Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов указал на необходимость обратить особое внимание на отбор проектов.

Подводя итоги обсуждения вопроса, Артём Здунов поручил рассмотреть возможность докапитализации Фонда развития промышленности с учетом доклада заместителя министра.