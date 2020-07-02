30 июня Председатель Правительства Дагестана Артём Здунов в режиме видеоконференции провел заседание оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности РД в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Участниками заседания были рассмотрены меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и предложения по их дальнейшему развитию.

С основным докладом по теме выступил врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Камил Магомедов.

По микрокредитной компании, как сообщил руководитель ведомства, по поручению премьера проведена проверка, усилена работа в части правильной коммуникации с предпринимателями.

«Касательно работы по лизингу, объем профинансированных только в этом году сделок составляет уже более 150 млн. рублей.

Важный проект ООО «Дагрыбпром», который строит комплекс по первичной обработке и заморозке рыбы, представил заявки на общую сумму 196 млн рублей. Мы будем просить рассмотреть возможность докапитализировать, потому что свободных средств у Даглизингфонда на предоставление услуг лизинга (за вычетом находящихся на рассмотрении заявок) осталось всего порядка 16 млн рублей», - подчеркнул Камил Магомедов, добавив при этом, что активно выдаются субсидии на компенсацию первого платежа по договорам лизинга.

Докладчик также проинформировал, что предприниматели зачастую не готовы к формированию пакета документов для получения государственной поддержки ввиду отсутствия знаний и навыков в финансовой сфере. В этой связи запущен процесс со Сбербанком, разработана и планируется к запуску образовательная программа, направленная на финансовое просвещение широкого круга предпринимателей и населения в целом.

Камил Магомедов также сообщил, что Агентством прорабатывается вопрос субсидирования для субъектов МСП расходов на жилищно-коммунальные услуги по опыту Карелии.

«Примерный объем средств определен. Такая мера поддержки затрагивает несколько крупных кластеров участников рынка. У нас 14 500 предприятий, отнесенных к пострадавшим отраслям в части тепло-, водоснабжения, водоотведения и электроэнергии», - рассказал руководитель ведомства подробнее.

Он предложил рассмотреть такой механизм поддержки: субъекты МСП оплачивают свои счета, после этого обращаются с соответствующими платежками за получением субсидии и возмещают эти средства. Так, по его словам, частично можно решить и проблему платежной дисциплины и поддержки компаний, оказывающих жилищно-коммунальные услуги.

Комментируя доклад, Артём Здунов указал проработать безопасность такой системы поддержки. Кроме того, глава кабмина в ходе обсуждения поручил обратить особое внимание на предоставление микрозаймов.