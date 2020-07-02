Глава Дагестана поблагодарил Владимира Путина за три построенных в регионе медцентра

Владимир Путин провёл видеоконференцию по случаю открытия в ряде регионов медицинских центров Министерства обороны для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией. Ввиду того, что три из пяти новых центров находятся в Дагестане, в мероприятии принял участие Глава региона Владимир Васильев и главные врачи медучреждений.

«Сегодня у нас важное, значимое и приятное событие: в Воронеже, Пензе, Каспийске, Дербенте, Ботаюрте открываются сразу пять новых медцентров, построенных Министерством обороны. Эти современные медицинские учреждения располагают всем необходимым оборудованием и техникой для помощи людям, столкнувшимся с опасной болезнью – с коронавирусной инфекцией. И конечно, они должны укрепить потенциал региональных систем здравоохранения на долгосрочную перспективу. В этой связи отмечу, что четыре из пяти названных мною центров были построены по просьбам глав Дагестана и Воронежской области и, как мы договаривались, они будут переданы в ведение этих регионов.

В самый трудный, начальный период эпидемии были оперативно выделены необходимые бригады военных и гражданских строителей, ресурсы и техника, сделано всё необходимое, чтобы быстро нарастить мощности по специализированным койкам в тех субъектах Федерации, где ситуация складывалась наиболее сложно», – отметил Владимир Путин.

Продолжая, он напомнил, что уже через два месяца после начала эпидемии приступили к работе 16 медцентров Минобороны для больных коронавирусом. Особое внимание глава государства обратил на то, что они были построены в беспрецедентно короткие сроки и с высоким качеством. Более того – за полтора месяца эти медучреждения доказали свою востребованность. В них прошли лечение свыше 4,5 тысячи человек, было проведено более 25 тысяч различных исследований. Кроме того, в Дагестане, Красноярском, Забайкальском краях в кратчайшие сроки были развёрнуты еще четыре мобильных госпиталя.

«Уверен, что открывающиеся сегодня центры будут столь же эффективны и внесут свой вклад в борьбу с инфекцией, а её мы будем продолжать, причем будем делать это настойчиво и последовательно. Сделаем всё, чтобы защитить жизнь и безопасность наших граждан. Ситуация, с которой мы столкнулись, показала, что отечественная система здравоохранения, да и в целом страна, способна быстро реагировать на самые непростые вызовы. В короткие сроки были сконцентрированы необходимые ресурсы, созданы дополнительные специализированные койки. Подчеркну: весь механизм оперативного реагирования на распространение инфекции, оказания помощи регионам был детально отработан, и он всегда должен оставаться на самом высоком уровне готовности», – расставил приоритеты Президент РФ.

По словам Владимира Путина, в период эпидемии и военные, и гражданские медицинские работники помогали своим коллегам из регионов, трудились в составе выездных бригад.

«В борьбе с эпидемией участвовали более 18,5 тысячи специалистов военно-медицинской службы Министерства обороны, и все они действовали профессионально, когда требовалось – самоотверженно. Хочу ещё раз сердечно поблагодарить военных врачей, всех медицинских работников Минобороны, всех, кто принимал участие в строительстве новых медцентров, за добросовестный труд, за мужество и выдержку, проявленные в борьбе с эпидемией», – заключил глава государства.

В свою очередь Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил: «В соответствии с Вашим поручением в Воронеже, а также в городах Республики Дагестан – Каспийске, Дербенте и Хасавюрте – Министерство обороны построило четыре многофункциональных медицинских центра общей емкостью 400 койко-мест. Все центры оснащены необходимым современным медицинским оборудованием и готовы принять первых пациентов. Дагестанские врачи по просьбе руководства республики прошли дополнительное обучение в Военно-медицинской академии имени Кирова».

Находясь на территории медицинского центра в Каспийске, Глава Дагестана доложил о проделанной на этом и двух других объектах работе и поблагодарил за помощь системе здравоохранения региона. В том числе за то, что в республике были развернуты два военно-полевых госпиталя – в Буйнакске и Ботлихе.

Высоко оценив уровень оснащения инфекционных корпусов, Владимир Васильев упомянул и о помощи региону врачей из федеральных медучреждений: «По Вашему поручению Министерство здравоохранения направляло к нам периодически бригады врачей, обладающих передовым опытом лечения этой очень непростой, коварной новой болезни. У нас были два заместителя Министра здравоохранения, Гриднев и Фисенко, которые показали пример, заходя в «красную зону», и после этого наши врачи, в том числе и главные врачи, стали считать это просто необходимым – постоянно работать в «красной зоне» вместе с заведующими отделениями».

Касаясь темы дополнительного образования врачей, Владимир Васильев выразил мнение, что более 10 тысяч дагестанских врачей, которые боролись с COVID-19, также в той или иной степени прошли обучение, в том числе благодаря прикомандированным медикам из Москвы.

«Знаете, то, о чем Вы сказали, – когда мы вместе, мы побеждаем. Когда Россия вместе, то любая проблема отступает, – это было ровно так и во врачебном сообществе», – сказал Глава РД.

За помощь региону в непростой период по ряду направлений Владимир Васильев выразил признательность главе Минобороны Сергею Шойгу, главе Роспотребнадзора Анне Поповой и другим федеральным руководителям.

Эффективное взаимодействие сторон и ежедневный контроль за проходящим процессом, считает Владимир Васильев, принесло положительные результаты. Поясняя, он сказал: «Я полагаю, что не только наши врачи учились, но и мы учились управлению – эффективному и, самое главное, целевому. Та задача, которую Вы сформулировали – здоровье людей в первую очередь, – она помогала в этом. Я сейчас докладываю Вам на фоне долгостроя, который был брошен несколько лет назад. И на фоне этих утрат такое эффективное использование народных средств вызывает уважение и надежду».

В рамках видеоконференции Владимир Васильев попросил Президента РФ оставить еще на месяц полевой пункт МЧС на границе Азербайджаном.

«Владимир Владимирович, по Вашему поручению эта работа ведется, темпы перехода с той и с другой стороны увеличены, буквально сегодня происходит очередной переход. В Азербайджане непростая ситуация, и, тем не менее, темпы наращиваются, мы работаем. Но есть необходимость сохранить этот полевой пункт МЧС: пока он у нас до конца месяца, если можно – еще на месяц», – сказал Владимир Васильев. Президент страны одобрил эту просьбу.

Благодарность в адрес руководства страны озвучили главные врачи новых медицинских центров, каждый из которых особое внимание обратил на то, что госпитали оснащены современным оборудованием.

Первым выступил главный врач Каспийской ЦГБ Расим Рамазанов: «На территории Каспийска завершено строительство, оснащение оборудованием и укомплектование персоналом многопрофильного медицинского центра на 76 коек. Данный медцентр позволяет оказывать помощь при различных инфекционных заболеваниях, в том числе коронавирусной инфекции.

Центр оснащён по последнему слову техники, имеется аппарат КТ, рентгеноборудование, а также другое диагностическое оборудование для оказания квалифицированной медпомощи на самом высоком технологическом уровне. Мы хотим сказать огромное спасибо военным строителям за этот уникальный комплекс, в котором будут работать наши сотрудники, оказывая медицинскую помощь на самом высоком профессиональном уровне».

С оценкой коллеги согласился и главный врач Дербентской ЦГБ Абдулкафар Шихмагомедов, который сообщил, что в Дербенте также завершено строительство центра на 62 койки. «Хочу добавить, что это не просто многофункциональный, а уникальный центр, позволяющий решать различные задачи по лечению инфекционных заболеваний. Присоединяюсь к благодарности военным строителям, которые, можно сказать, проявили героизм при его возведении. Они пришли к нам в трудное время и работали без выходных, круглосуточно. Благодаря этому уже сегодня центр укомплектован и готов к приёму пациентов. Но я хочу сказать спасибо и за мини-футбольное поле, которое нам подарили военные», – подчеркнул он.

В заключение на связь вышла и.о. главного врача Хасавюртовской ЦРБ Кавсарат Шуайбова, которая поделилась впечатлениями от построенного в селении Ботаюрт центра на 62 койко-места: «Благодаря военным строителям в кратчайшие сроки был построен медцентр, оснащенный современным оборудованием, готовый к оказанию высокотехнологичной медпомощи и не имеющий аналогов в регионе. Отдельную благодарность хотим выразить Министру обороны РФ, военно-строительному комплексу Минобороны РФ. Очень важно, что новый центр позволит охватить диагностикой и качественным лечением население горных районов. Ещё раз благодарим Вас, Владимир Владимирович, за оказанную помощь республике в это непростое время».

Завершая, Президент РФ пожелал главным врачам удачи и хорошей работы в новых учреждениях.