ЗАМАНА - В соцсетях распространяется фейк о запрете снятия ограничительных мер в Дагестане

В соцсетях распространяется фейк о запрете снятия ограничительных мер в Дагестане

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02 июля, 2020. Четверг 09:24
В соцсетях распространяется фейк о запрете снятия ограничительных мер в Дагестане

В мессенджерах и в социальных сетях распространяется аудио, в котором говорится о том, что до 1 августа глава Дагестана Владимир Васильев запретил открывать рестораны и банкетные залы, пишет "Мирмол".

В соцсетях распространяется фейк о запрете снятия ограничительных мер в Дагестане
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Накануне в правительстве региона с участием руководства республики и регионального Роспотребнадзора, состоялось заседание по вопросу эпидемиологической ситуации в РД и снятию ограничительных мер. На нем главный санитарный врач Дагестана Николай Попов отметил, что в республике готовятся ко второму этапу снятия ограничительных мер. В связи с этим по словам Попова планируется открыть объекты розничной торговли непродовольственными товарами с площадью не более 800 кв.м. При этом должны быть соблюдены санитарно-эпидемиологические требования и отдельный уличный вход в объект. Кроме того, с запуском второго этапа снятия ограничений в республике будут работать детские дошкольные учреждения и образовательные организации всех форм собственности. Также планируют открыть летние веранды кафе и ресторанов (за исключением закрытых помещений) при условии расстановки столов на расстоянии не менее 1,5 метров и соблюдением санитарно-противоэпидемических мер.

 

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