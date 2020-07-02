В соцсетях распространяется фейк о запрете снятия ограничительных мер в Дагестане

Накануне в правительстве региона с участием руководства республики и регионального Роспотребнадзора, состоялось заседание по вопросу эпидемиологической ситуации в РД и снятию ограничительных мер. На нем главный санитарный врач Дагестана Николай Попов отметил, что в республике готовятся ко второму этапу снятия ограничительных мер. В связи с этим по словам Попова планируется открыть объекты розничной торговли непродовольственными товарами с площадью не более 800 кв.м. При этом должны быть соблюдены санитарно-эпидемиологические требования и отдельный уличный вход в объект. Кроме того, с запуском второго этапа снятия ограничений в республике будут работать детские дошкольные учреждения и образовательные организации всех форм собственности. Также планируют открыть летние веранды кафе и ресторанов (за исключением закрытых помещений) при условии расстановки столов на расстоянии не менее 1,5 метров и соблюдением санитарно-противоэпидемических мер.