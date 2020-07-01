ЗАМАНА - Жителя Буйнакского района будут судить за смерть раввина

Жителя Буйнакского района будут судить за смерть раввина

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01 июля, 2020. Среда 18:11
Жителя Буйнакского района будут судить за смерть раввина

В суд направили уголовное дело в отношении 34-летнего гражданина Буйнакского района Дагестана Артура Абдулаева, который до смерти избил 66-летнего раввина из Буйнакска Изгиягу Пашаева, председателя еврейской общины. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК РФ по РД. Информация об этом имеется на сайте «АиФ-Дагестан».

Жителя Буйнакского района будут судить за смерть раввина
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Артуру Абдулаеву предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 (Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК РФ.

Следствием было установлено, что 13 марта Абдулаев в гостях у 66-летнего местного жителя в ходе возникшей ссоры нанес ему удары кулаками и ногами по голове и телу. От полученных повреждений Пашаев, не приходя в сознание, трагически погиб  в ЦГБ.

Глава Буйнакска Исламудин Нургудаев прокомментировал гибель Изгиягу Пашаева. Он назвал его порядочным коренным жителем города. «Его знают многие жители — и стар и млад. О нем отзываются только в положительном ключе, человек, который никогда не совершал и не желал зла другим, сам стал жертвой», — написал мэр на своей станице в соцсети Инстаграм.

По словам соседей Пашаева, он приютил у себя в доме женщину, которой негде было жить, а избивший его до смерти мужчина, приходится ей братом.

 

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