Дагестан начал подготовку открытия мечетей

В ходе данного мероприятия Глава Дагестана призвал всех руководителей муниципалитетов оказать всестороннюю помощь в подготовке к открытию мечетей, храмов, а также и других культовых сооружений региона.

Васильев сказал: «Я разговаривал с Муфтием Дагестана Ахмад-хаджи, владыкой Варлаамом. Они ждут этого и будут всячески содействовать. От нас сейчас зависит, чтобы мы это сделали последовательно, эффективно и ответственно».

Руководитель РД отметил, что уже в самые ближайшие дни нужно начать работу по тщательной обработке помещений дезрастворами, закупить средства защиты для безопасности верующих.