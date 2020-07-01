ЗАМАНА - Дагестан начал подготовку открытия мечетей

Дагестан начал подготовку открытия мечетей

Автор
01 июля, 2020. Среда 16:17
Дагестан начал подготовку открытия мечетей

29 июня под непосредственным руководством Главы РД Владимира Васильева прошло заседание Оперштаба, на котором обсудили возможность перехода ко второму этапу снятия ограничений, пишет сетевое издание "Лезги газет".

Дагестан начал подготовку открытия мечетей
Информация

В ходе данного мероприятия Глава Дагестана призвал всех руководителей муниципалитетов оказать всестороннюю помощь в подготовке к открытию мечетей, храмов, а также и других культовых сооружений региона.

Васильев сказал: «Я разговаривал с Муфтием Дагестана Ахмад-хаджи, владыкой Варлаамом. Они ждут этого и будут всячески содействовать. От нас сейчас зависит, чтобы мы это сделали последовательно, эффективно и ответственно».

Руководитель РД отметил, что уже в самые ближайшие дни нужно начать работу по тщательной обработке помещений дезрастворами, закупить средства защиты для безопасности верующих.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top