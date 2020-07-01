Данная встреча будет полезна как желающим зарегистрировать свой бизнес, так и начинающим, а также действующим предпринимателям.
В программе встречи:
- тонкости регистрация бизнеса, выбора системы налогообложения, важные пункты устава организации и минимизация рисков индивидуальных предпринимателей, правила оформление сотрудников;
- правила составления договоров с поставщиками, подрядчиками и арендодателями;
- дорожная карта действий при проверках бизнеса;
- государственная поддержка бизнеса в Республике.
В рамках заключительного блока «Вопрос – ответ» участникам встречи будут выданы практические рекомендации по решению личных юридических ситуаций в бизнесе.
Спикерами выступят специально приглашённые Центром поддержки предпринимательства эксперты федерального уровня. Продолжительность встречи 1,5 часа, после которой пройдут индивидуальные консультации в течении 4,5 часа.
Встреча будет максимально практикоориентированная с предоставлением чек-листов и шаблонов документов для участников, заполнивших анкету обратной связи.
Мероприятие проходит в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Республике Дагестан.
Участие бесплатное только для предпринимателей Республики Дагестан и лиц, желающих начать бизнес на территории Республики Дагестан при прохождении предварительной регистрации.
Приглашаемдля регистрации по ссылке:http://cppdag.ru/webinar/.
При возникновении вопросов по регистрации на мероприятие будет рада Вам ответить организатор Алина Николаевна Потапенко 89951137570.