«Юридическая безопасность начала и ведения бизнеса» – онлайн- встреча с экспертами от Центра поддержки предпринимательства Республики

Тонкости и нюансы того, как снизить юридические риски для бизнеса, а также об антикризисных мерах поддержки для предпринимателей Республики расскажут республиканские и федеральные эксперты на онлайн – встрече 4 июля 2020 года. Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан организует экспертную онлайн - встречу «Юридическая безопасность малого и микро бизнеса и антикризисные аспекты».

Данная встреча будет полезна как желающим зарегистрировать свой бизнес, так и начинающим, а также действующим предпринимателям.

В программе встречи:

- тонкости регистрация бизнеса, выбора системы налогообложения, важные пункты устава организации и минимизация рисков индивидуальных предпринимателей, правила оформление сотрудников;

- правила составления договоров с поставщиками, подрядчиками и арендодателями;

- дорожная карта действий при проверках бизнеса;

- государственная поддержка бизнеса в Республике.

В рамках заключительного блока «Вопрос – ответ» участникам встречи будут выданы практические рекомендации по решению личных юридических ситуаций в бизнесе.

Спикерами выступят специально приглашённые Центром поддержки предпринимательства эксперты федерального уровня. Продолжительность встречи 1,5 часа, после которой пройдут индивидуальные консультации в течении 4,5 часа.

Встреча будет максимально практикоориентированная с предоставлением чек-листов и шаблонов документов для участников, заполнивших анкету обратной связи.

Мероприятие проходит в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Республике Дагестан.

Участие бесплатное только для предпринимателей Республики Дагестан и лиц, желающих начать бизнес на территории Республики Дагестан при прохождении предварительной регистрации.

Приглашаемдля регистрации по ссылке:http://cppdag.ru/webinar/ .

При возникновении вопросов по регистрации на мероприятие будет рада Вам ответить организатор Алина Николаевна Потапенко 89951137570.