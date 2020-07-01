Начался основной день голосования по поправкам к Конституции РФ

Вчера, 30 июня, в нашей республике проголосовало порядка 13% от общего количества граждан, включенных в списки для голосования.

Голосовать сегодня, как и в предыдущие дни, можно на участке для голосования по месту прописки. Для голосования по месту нахождения необходимо было подать заявление через портал «Госуслуги», в МФЦ, ТИК (с 5 по 21 июня) и УИК (с 16 по 21 июня). На протяжении всех семи дней голосования главным приоритетом при его проведении является обеспечение сохранности жизни и здоровья граждан. Для этого приняты необходимые меры обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности всех участников голосования. Помимо избирательных участков проголосовать можно и на дому. Если сегодня, в последний день голосования, участник голосования не может прибыть в помещение для голосования, то также, как и с 25 по 30 июня, у него есть возможность проголосовать вне помещения для голосования. До 17 часов можно обратиться в свою участковую комиссию или передать просьбу через родственников или волонтеров, обсудить удобное время для голосования. По заявлению гражданина члены комиссии придут к нему домой с переносным ящиком для голосования, куда можно будет опустить заполненный бюллетень. Добавим, что в соответствии с законом Центральная избирательная комиссия Российской Федерации определяет результаты общероссийского голосования не позднее чем через пять дней после дня его проведения. Изменения в Основной закон будут считаться одобренными, если за них проголосовало более половины граждан России, принявших участие в общероссийском голосовании.