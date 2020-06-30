ЗАМАНА - Путин поддержал идею оставить пункт МЧС на границе с Азербайджаном

Путин поддержал идею оставить пункт МЧС на границе с Азербайджаном

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30 июня, 2020. Вторник 20:59
Путин поддержал идею оставить пункт МЧС на границе с Азербайджаном

Президент России Владимир Путин поддержал идею продлить работу полевого лагеря МЧС для граждан Азербайджана на территории Дагестана еще на месяц.

Путин поддержал идею оставить пункт МЧС на границе с Азербайджаном
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В ходе онлайн-конференции с соответствующей просьбой к главе государства обратился глава Дагестана Владимир Васильев. «Очень хорошо. Сделаем. Договорились», — сказал Путин. По словам Васильева, темпы перехода граждан между странами в последнее время наращиваются. «Владимир, Владимирович, по вашему поручению эта работа ведется, темпы перехода и с той, и с другой стороны увеличены, буквально сегодня происходит очередной переход. В Азербайджане непростая ситуация, тем не менее, темпы наращиваются, мы работаем, но есть необходимость сохранить вот этот вот пункт полевой МЧС, — пока он у нас до конца месяца, — если можно, еще на месяц», — сказал Васильев.

 

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