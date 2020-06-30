Как считает следствие, Магомед Маламагомедов выкладывал в Интернете комментарии с призывами к осуществлению экстремистской деятельности. Данное преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Южному военному округу и Центра по противодействию экстремизму МВД РД.
По словам представителя УФСБ, Маламагомедов полностью признал свою вину и в дальнейшем ходатайствовал о рассмотрении дела в суде в особом порядке (без изучения доказательств).
Буйнакский суд также лишил Магомеда Маламагомедова права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, с испытательным сроком на один год.