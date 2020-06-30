Дагестанец осужден за призывы к экстремизму в интернете

Уроженца дагестанского села Гилиб Чародинского района Магомеда Маламагомедова в Буйнакском городском суде приговорили к двум годам условно за публичные экстремистские призывы (ч. 2 статьи 280 УК РФ). Об этом сообщили в управлении ФСБ по Южному военному округу, пишет сетевое издание "Лезги газет".

Как считает следствие, Магомед Маламагомедов выкладывал в Интернете комментарии с призывами к осуществлению экстремистской деятельности. Данное преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Южному военному округу и Центра по противодействию экстремизму МВД РД.

По словам представителя УФСБ, Маламагомедов полностью признал свою вину и в дальнейшем ходатайствовал о рассмотрении дела в суде в особом порядке (без изучения доказательств).

Буйнакский суд также лишил Магомеда Маламагомедова права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, с испытательным сроком на один год.