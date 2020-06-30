ЗАМАНА - Рукият Ахмедова приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Рукият Ахмедова приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию

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30 июня, 2020. Вторник 17:32
Рукият Ахмедова приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Жители Сергокалинского района активно участвуют в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Рукият Ахмедова приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию
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Так, начальник отдела Cергокалинской районной администрации по взаимодействию с сельскими поселениями, общественный координатор проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда» Рукият Ахмедова проголосовала по поправкам к Конституции.

«Сегодня, придя на избирательный участок, и голосуя за поправки в действующую Конституцию РФ, я исполняю свой гражданский долг. Эти поправки направлены на развитие нашего государства, на сохранение и укрепление социальных гарантий, на укрепление суверенитета страны, на сохранение наших границ, традиционных устоев семьи и защиты детей», – отметила она.

По ее мнению, Конституция РФ действительно нуждается в поправках, так как она была принята в очень сложное для нашей страны время.

 

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