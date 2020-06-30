Проверка организационной и технической готовности пунктов проведения ЕГЭ в Дагестане прошла успешно

Сегодня, 29 июня, в Дагестане прошел пробный экзамен, проводимый в соответствии с рекомендациями Рособрнадзора для проверки организационно-технологической и технической готовности пунктов проведения ЕГЭ.

Участие в апробации приняли специалисты всех 67 пунктов, задействованных в этом году для проведения госэкзамена. Апробация прошла без участия выпускников. Главная цель пробных экзаменов – отработка мер эпидемиологической безопасности.

«Во всех пунктах проведены и будут проводиться перед каждым экзаменом санитарно-эпидемические мероприятия. На входе в ППЭ продуман специальный пропускной режим с организацией бесконтактной термометрии. Все педагоги и специалисты, задействованные в организации и проведении ЕГЭ в этом году, прошли медосмотр. Отдельное внимание уделяется социальному дистанцированию. В качестве дополнительных мер безопасности – дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты», - поделилась начальник управления надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РД Гюляйбат Ибрагимова.

В этом году ЕГЭ в Дагестане намерены сдавать порядка 11 тысяч выпускников. В начале года эта цифра была иной. Она изменилась после того, как Министерство просвещения разрешило не сдавать ЕГЭ тем, кто в этом году не собирается поступать в вуз.

«Изначально для сдачи ЕГЭ было заявлено 14 тысяч участников, но после решения о сдаче экзаменов только теми, кто планирует в этом году поступать в вуз, порядка трёх тысяч выпускников отказались проходить итоговую аттестацию», - подтвердил руководитель Республиканского центра обработки информации Аскандар Магомедов.

Единый государственный экзамен в этом году стартует 3 июля. В этот день выпускники будут сдавать географию, литературу и информатику.

«Экзамены длятся более трех часов, и многие родители переживают, что детям придется сидеть все это время в масках и перчатках. Хочется их успокоить и заверить, что рекомендации Роспотребнадзора и Рособрнадзора не содержат требований об обязательном наличии масок и перчаток у участников ЕГЭ. На пунктах установлены обеззараживатели воздуха и дозаторы с антисептическими средствами, а рассадка участников задумана с соблюдением дистанции в полтора метра», - отметила руководитель пункта проведения экзамена № 622 в г. Махачкале Зульгижат Абдулжалилова.

Основной период ЕГЭ-2020 завершится 25 июля. Участники, которые по уважительной причине пропустили экзамены в основной срок, а также те, у кого совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, и те, чьи апелляции о нарушении порядка проведения ЕГЭ удовлетворены конфликтной комиссией, смогут сдать ЕГЭ в резервные дни (24-25 июля). Для тех, кто по уважительным причинам не смогли принять участие в экзаменах в дни основного периода предусмотрены дополнительные сроки (3, 5, 7, 8 августа).