Национальная библиотека Республики Дагестан им. Р.Гамзатова представляет новую услугу - онлайн-заказ книг!

В период ограничений читателям будет представлена новая услуга- онлайн-заказ книг. Пользователи могут заказать интересующие книги через запрос в виртуальную справочную службу, размещенную на официальном сайте библиотеки. Выдача осуществляется в назначенное время в формате библиотечного обслуживания абонемента, предусматривающего пользование книг вне стен Библиотеки.

Повторное использование возвращенных книг и журналов, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, проводится только через пять дней после проведения «карантинных мероприятий». Обращаем внимание, что вход в библиотеку и обслуживание читателей с повышенной температурой, без масок и перчаток не допускается! Срок пользования книгами, взятыми на дом, можно продлить по телефону 89280580252 и электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Режим работы библиотеки в период действия ограничений:

пн - пт 10:00 – 18:00

сб -вс – выходные дни

Все интересующие вопросы можно также направить на на вышеуказанную электронную почту