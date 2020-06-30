ЗАМАНА - Национальная библиотека Республики Дагестан им. Р.Гамзатова представляет новую услугу - онлайн-заказ книг!

Национальная библиотека Республики Дагестан им. Р.Гамзатова представляет новую услугу - онлайн-заказ книг!

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30 июня, 2020. Вторник 14:27
Национальная библиотека Республики Дагестан им. Р.Гамзатова представляет новую услугу - онлайн-заказ книг!

Уважаемые читатели!
Рады сообщить, что с 30 июня Национальная библиотека Республики Дагестан им. Р.Гамзатова возобновляет обслуживание пользователей!

Национальная библиотека Республики Дагестан им. Р.Гамзатова представляет новую услугу - онлайн-заказ книг!
Информация

В период ограничений читателям будет представлена новая услуга- онлайн-заказ книг. Пользователи могут заказать интересующие книги через запрос в виртуальную справочную службу, размещенную на официальном сайте библиотеки. Выдача осуществляется в назначенное время в формате библиотечного обслуживания абонемента, предусматривающего пользование книг вне стен Библиотеки.
Повторное использование возвращенных книг и журналов, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, проводится только через пять дней после проведения «карантинных мероприятий». Обращаем внимание, что вход в библиотеку и обслуживание читателей с повышенной температурой, без масок и перчаток не допускается! Срок пользования книгами, взятыми на дом, можно продлить по телефону 89280580252 и электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Режим работы библиотеки в период действия ограничений:
пн - пт 10:00 – 18:00
сб -вс – выходные дни
Все интересующие вопросы можно также направить на на вышеуказанную электронную почту

 

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Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
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