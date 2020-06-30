В период ограничений читателям будет представлена новая услуга- онлайн-заказ книг.
Пользователи могут заказать интересующие книги через запрос в виртуальную справочную службу, размещенную на официальном сайте библиотеки.
Выдача осуществляется в назначенное время в формате библиотечного обслуживания абонемента, предусматривающего пользование книг вне стен Библиотеки.
Повторное использование возвращенных книг и журналов, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, проводится только через пять дней после проведения «карантинных мероприятий». Обращаем внимание, что вход в библиотеку и обслуживание читателей с повышенной температурой, без масок и перчаток не допускается! Срок пользования книгами, взятыми на дом, можно продлить по телефону 89280580252 и электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Режим работы библиотеки в период действия ограничений:
пн - пт 10:00 – 18:00
сб -вс – выходные дни
Все интересующие вопросы можно также направить на на вышеуказанную электронную почту
Национальная библиотека Республики Дагестан им. Р.Гамзатова представляет новую услугу - онлайн-заказ книг!
- Автор Мадина
- 30 июня, 2020. Вторник 14:27
Уважаемые читатели!
Рады сообщить, что с 30 июня Национальная библиотека Республики Дагестан им. Р.Гамзатова возобновляет обслуживание пользователей!
В период ограничений читателям будет представлена новая услуга- онлайн-заказ книг.
Пользователи могут заказать интересующие книги через запрос в виртуальную справочную службу, размещенную на официальном сайте библиотеки.
Выдача осуществляется в назначенное время в формате библиотечного обслуживания абонемента, предусматривающего пользование книг вне стен Библиотеки.
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