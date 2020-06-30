В Дагестане значительно снизилось число госпитализаций в сутки пациентов с признаками коронавируса

Министерством здравоохранения ежедневно проводится работа по актуализации коечного фонда для госпитализации больных, при необходимости с внесением изменений в маршрутизацию. "На сегодняшний день в Дагестане развернуто 3230 коек для лечения пациентов с коронавирусом, из них 2180 свободны", - сообщил министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов.

При этом в самый разгар пандемии из-за массового наплыва пациентов и нехватки мест в регионе было развернуто 9 тыс 200 инфекционных коек.

Сегодня же в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации многие перепрофилированные медицинские учреждения смогли вернуться к обычному режиму работы. "В самый разгар пандемии под COVID-госпитали было перепрофилировано 69 медицинских организаций. На данный момент пациентов с коронавирусом принимают в Республиканском центре инфекционных болезней, в Городской клинической больнице, а также в профильных отделениях городский и районнх больниц", - отметил глава ведомства.

Министр обратил внимание и на основной позитивный тренд, в регионе число госпитализаций пациентов с признаками коронавируса, в сутки снизилось с 853 в самый пик до 50-60 случаев. Кроме того число выздоровевших за сутки, незначительно, но все же превышает число заразившихся. Общее же количество победивших недуг жителей республики достигло 5680 человек. По числу пролеченных пациентов Дагестан занимает одно из первых мест среди субъектов России. «Несмотря на значительное снижение заболеваемости коронавирусом, расслабляться не стоит и нужно помнить, что те, кто не переболел должны соблюдать меры предосторожности»,- предупредил Джамалудин Гаджиибрагимов.

Кроме того, по словам главы ведомства в целях совершенствования организации помощи взрослым пациентам с новой коронавирусной инфекцией на базе Республиканского центра инфекционных болезней создан ситуационный центр по COVID-19, который ведет поименный учет всех тяжелых больных в республике с отслеживанием их основных клинических показателей.

«После консультации при необходимости тяжелые больные с сатурацией ниже 93 % переводятся в медицинские организации 3 уровня, организуются консультации с Федеральными дистанционными реанимационными консультативными центрами», - рассказал глава регионального ведомства.