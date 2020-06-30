Сегодня, 29 июня, Председатель Правительства Республики Дагестан Артём Здунов провел встречу с генеральным директором завода «Дагдизель» Владимиром Дудчаком.

Основной темой встречи стало развитие частного индустриального парка «Промпарк «Дагдизель» в г. Каспийск площадью более 11 гектаров.

В обсуждении вопроса приняли участие командующий Каспийской Флотилией Сергей Пинчук, зам.министра промышленности и энергетики РД Батыр Эмеев, советник Председателя Правительства РД Булат Хайрутдинов и другие.

Как сообщил главе кабмина Владимир Дудчак, сегодня в парке зарегистрировано 12 резидентов, в свободном размещении осталось порядка 1 га территории, и уже есть фирмы, претендующие на этот участок.

Генеральный директор констатировал, что по Плану мероприятий заключен договор аренды земельного участка завода «Дагдизель» с управляющей компанией на 10 лет: «В июле по графику у нас заключение договоров аренды с резидентами – субаренды, а также внесение управляющей компании в реестр резидентов промышленного парка.

На сегодняшний день, поскольку корпуса и территория заброшены, проводится зачистка. Ключевым резидентом является «Киргу», они берут порядка половины территории промпарка, и будут восстанавливать три корпуса.

На территории парка планируется выработать типовой проект, чтобы все выглядело комплексно и технологично.

Сегодня ждем от всех резидентов планировки, далее планируем привязать это к единой инфраструктуре», - добавил гендиректор завода.

Заслушав доклад, Артём Здунов уделил особое внимание вопросам инфраструктуры, так как к земельным участкам резидентов не проложены коммуникации ЛЭП, воды, водоотведения и газоснабжения, необходимых для функционирования парка.

Владимир Дудчак проинформировал, что данный вопрос проработан с городом, все резиденты будут подключаться к городским коммуникациям, завод «Дагдизель» не будет транзитером. «За нами строительство дороги внутри завода к промпарку. В ближайшее время мы будем делать капитальный забор с нейтральной зоной, охраной и видеонаблюдением», - в частности сказал он.

Касательно строительства дороги, глава кабмина поручил подать заявку в Фонд развития городов. Кроме того, Артём Здунов указал Батыру Эмееву на необходимость проработать вопросы по подведению коммуникаций и водоотведению.

Напомнив о своих выездах на обувные фабрики, премьер обратил внимание, что бизнесмены в этой отрасли отмечают - им недостаточно договора аренды земельных участков, заключенных только на 10 лет, чтобы вложиться и выйти на необходимую окупаемость. «Этот вопрос нужно рассмотреть при определенном объеме инвестиций. Если они строят корпуса, расширим этот срок или сделаем его автоматически продлеваемым. При осуществлении капитальных вложений в строительстве разрешить не 10-летний период, а не менее 20 лет. Надо защитить их инвестиции», - подчеркнул глава кабмина.

Более того, Артём Здунов поручил рассмотреть возможность предоставления инвесторам на время строительства дисконта или отсрочки по арендной ставке, пока они не выйдут на производственную мощность.

«Для вас это проект развития, в любом случае, лучше не зажимать, а вести постоянную арендную плату, когда они уже построятся и начнут работать» -, расставил приоритеты Председатель Правительства.

Артём Здунов, подводя итоги встречи, подчеркнул, что все обсужденные вопросы требуют повышенного внимания. Владимир Дудчак, в свою очередь, отметил, что они будут вынесены на рассмотрение на ближайшем заседании Совета директоров.