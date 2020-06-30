Беспроцентный займ в 29 млн рублей выделят на поддержку регоператора по вывозу мусора в Махачкале

Один из вопросов касался проблемы вывоза мусора, появившейся в последнее время в Махачкале. С основным докладом выступил министр природных ресурсов и экологии РД Набиюла Карачаев.

Он, в частности, сообщил, что из приказа Минприроды РФ от 14 мая 2019 года №303 следует, что все свалки, используемые до 1 января 2019 года и не имеющие документацию, можно использовать как временные площадки.

"Когда мы столкнулись с пандемией, вышло постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 года №424 "Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений многоквартирных и жилых домов". В нём написано, что физические и юридические лица могут не платить за вывоз мусора. Кроме того, во время самоизоляции расчетно-кассовые центры были закрыты и не было возможности в течение трёх месяцев собрать деньги. Наше министерство вместе с Абдулмуслимом Абдулмуслимовым подготовило письма за вашей подписью на имя Президента РФ, Председателя Правительства РФ, Министра природных ресурсов и экологии РФ о том, что мы попали в такую сложную ситуацию и просили бы нас в этом вопросе поддержать", - обратился министр.

«К сожалению, в последние дни водители, обслуживающие Махачкалу, отказались работать и вместе с мэром столицы Салманом Дадаевым мы начали с ними вести переговоры с приглашением учредителя компании. В результате двухдневных переговоров нам удалось организовать работу, 70% мусора уже вывезено, завтра организованно выходим в город и оставшиеся 30% тоже вывезем. Учитывая, что водители, слесари и другие работники более трёх месяцев не получали зарплату, у них долги по запчастям, ГСМ, мы просим Вас поддержать на этом этапе и выделить 29 млн 295 тысяч рублей для погашения этих долгов", - заключил Набиюла Карачаев.

В своём выступлении мэр Махачкалы подтвердил слова министра природных ресурсов и экологии РД.

В своём комментарии Владимир Васильев отметил, что заводы по разборке мусора в Дагестане пока не построены, но их запланировано 5.

"Но при этом мы выделили 60 млн рублей из своего бюджета на проектирование этих 5 заводов. Спасибо за это республиканскому парламенту, за доверие, но надо помнить, что это ещё и большая ответственность. Мы выбрали то, что на рынке сейчас лучшее, доступное, и мы готовы их в ближайшее время запустить. Сейчас мы просим деньги на строительство и надеемся, что скоро получим их. Вот почему я всё время говорю про бюджет - если бы он позволял, то мы свои средства вложили бы, а потом возместили их. Но при этом до конца года заводы были бы уже построены, тогда как сейчас приходится ждать. Очень непростая ситуация, но при этом работать можно и нужно. С вопросом о помощи, который озвучил Набиюла Карачаев, я ознакомился, и для решения проблемы предварительно рассмотрен вариант выдачи беспроцентного займа, иначе пришлось бы брать деньги на кабальных условиях. Если есть возражения, то я хотел бы их услышать", - обратился Глава Дагестана к участникам заседания.

Члены Оперативного штаба идею об оказании помощи поддержали.

В свою очередь Председатель Правительства РД Артём Здунов отметил, что при выстраивании двусторонних отношений, в том числе денежных, требуется оформление всей документации: "У оператора сейчас непростая ситуация, и мы все это понимаем, но у него должна быть банковская гарантия, другие документы, чтобы никаких нарушений с этой стороны не было. Но и, конечно, целевое использование средств".