В ТВЕРИ ВЫШЕЛ АЛЬМАНАХ «НАЦИОНАЛЬНОСТЬ-ЧЕЛОВЕК. ПОБЕДЕ-75»

В рамках подготовки к празднованию юбилея Победы и открытию 22 июня 2020 г. Ржевского мемориала Советскому солдату Тверская областная общественная организация «Содружество национальных объединений» Тверской области, Тверское областное отделение МОФ «Российский фонд мира», Тверской государственный университет, Музей военной истории Ржева, ГБУК ТОУНБ им. А.М. Горького и оргкомитет проекта «Тверской переплет» стали инициаторами патриотического культурно-образовательного проекта «НАЦИОНАЛЬНОСТЬ - ЧЕЛОВЕК. ПОБЕДЕ -75».

Итогом проекта стало издание альманаха «Национальность-человек. Победе-75».

Основная цель проекта и издания – подчеркнуть значение того, что Великая Победа стала возможной благодаря сплоченности всего многонационального советского народа, пробудить у читателя патриотические настроения, чувство сопричастности к памяти погибших на полях сражений в 1941-1945 гг., интерес к Великой Отечественной войне и героическим страницам истории Тверского края. Важное место в альманахе занимает рассказ об оккупации Ржева, о Ржевской битве, ее героях, участии разных республик СССР в военных операциях на Ржевской земле, значении битвы в истории ВОВ.

Вся информация исторического характера проверялась рабочей группой через профильные музеи, уточнялась посредством консультаций у специалистов-историков. В рамках проекта было сделано несколько открытий важных для Тверского краеведения и отечественной исторической науки в целом.

Уже на этапе сбора материалов для альманаха проект стал международным. Организаторам удалось вовлечь в работу военных историков и краеведов, музейных работников и общественных деятелей не только из республик, входящих в состав РФ (Ингушетия, Башкортостан, Татарстан, Северная Осетия), но и партнеров из Белоруссии, Украины, Болгарии, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана - людей разных социальных слоев, национальностей и вероисповеданий.

К работе подключились более 20 профильных музеев со всего мира.

Часть тиража будет отправлена в библиотеки, в культурно-образовательные и социальные учреждения Твери и Тверской области, в российские и зарубежные музеи и организации, которые непосредственным образом принимали участие в проекте.

В настоящий момент совместно с Тверской областной библиотекой для слепых им. М.И. Суворова создается печатная версия издания для людей с ограниченными возможностями (шрифтом Брайля, укрупненным шрифтом), а также аудио версия, которую планируют разместить на электронной площадке московской библиотеки для людей с ограниченными возможностями по зрению «Логос».

ГБУК ТОУНБТ им. А.М. Горького создало электронную версию издания.

Красочное издание формата А4, с большим количеством фотографий, короткими, но емкими текстами, интригующими заголовками, способно привлечь читателя и выполнить определенные патриотические, просветительские и воспитательные задачи. Альманах по своей форме и содержанию отличается оригинальностью и свежестью подачи материала. Он вполне может использоваться в качестве учебного пособия на уроках краеведения и истории в школах и будет полезен всем, кто проявляет интерес к истории ВОВ.

Проект позиционируется как народный (общественный). Финансирование проекта осуществлялось за счет пожертвований и взносов от частных лиц, политических, общественных и коммерческих организаций.

Ссылка на Всероссийскую электронную библиотеку «ЛитРес», по которой альманах «Национальность – человек. Победе – 75» можно бесплатно скачать в форматах для всех видов гаджетов или читать онлайн: https://www.litres.ru/anzhelika-yanche...-53658731/