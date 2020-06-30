Международный гроссмейстер Джакай Джакаев и мастер спорта Александ Маркаров проголосовали по поправкам в Конституцию РФ

Выразив свою гражданскую волю, Джакаев отметил:

"На мой взгляд, участие в голосовании по поправкам в Основной закон страны – это гражданский долг каждого жителя нашей любимой России. Поэтому важно здесь и сейчас принять участие в уникальном историческом событии и использовать возможность стать частью новой российской и дагестанской истории, свободно и открыто выразив свою принципиальную позицию. Социальные гарантии для населения нашей страны, закрепление в качестве приоритета государственной политики защиты интересов детей и семейного воспитания, обеспечение суверенитета и территориальной целостности нашего государства, защита исторической правды, поддержка культуры и гарантия права на сохранение всех языков народов России, установление приоритета новой Конституции перед международным правом для эффективной защиты своих национальных интересов — вот лишь некоторые, из предлагаемых поправок. Все они призваны укрепить наше государство и объединить наш многонациональный народ перед лицом новых вызовов, стоящих перед Россией на данном историческом этапе".

В свою очередь, Александр Маркаров рассказал о своем отношении:

"Сегодня я принял участие во Всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Считаю, что выполнил свой гражданский долг и призываю всех принять участие в этой процедуре, кому не безразлично будущее нашего государства и нашего народа! Хочу особо отметить, что процедура голосования проходит на высоком уровне с соблюдением всех рекомендаций санитарно-эпидемиологической безопасности".