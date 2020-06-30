Глава Роспотребнадзора Дагестана Николай Павлов в ходе выступления на заседании оперштаба по коронавирусу объявил, что республика может готовиться к следующему этапу снятия ограничений, пишет сетевое издание "Зори Табасарана".

Такое решение он объяснил тем, что эпидемиологическая ситуация в Дагестане улучшается, а открытие некоторых предприятий на первом этапе не спровоцировало отрицательную динамику.

На втором этапе выхода из режима ограничительных мер будут работать объекты розничной торговли непродовольственными товарами площадью торговых залов до 800 квадратных метров, а также иные форматы торговли, включая уличные.

С соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора функционировать смогут детские сады, организации допобразования, высшего и среднего профобразования в рамках работы приёмных комиссий. Николай Павлов отметил, что основное требование для этого - прохождение работниками всех этих организаций тестирования на коронавирус.

С расстановкой столов на расстоянии не менее 1,5 м будут работать открытые летние веранды кафе и ресторанов.