ЗАМАНА - Опубликованы 2 рейтинга субъектов РФ, характеризующие прозрачность закупок

Опубликованы 2 рейтинга субъектов РФ, характеризующие прозрачность закупок

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29 июня, 2020. Понедельник 18:49
Опубликованы 2 рейтинга субъектов РФ, характеризующие прозрачность закупок

В 2020 году опубликованы 2 рейтинга субъектов РФ, характеризующие прозрачность закупок. Так, ежегодно проводится Национальный рейтинг прозрачности закупок регионов, который отражает открытость сферы закупок для предпринимателей. Согласно рейтингу за 2019 год по сравнению с 2018 годом прозрачность региональных закупок Республики Дагестан улучшилась на 20 позиций - с 81 места на 61.

Опубликованы 2 рейтинга субъектов РФ, характеризующие прозрачность закупок
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Проектом «Госрасходы», являющимся технологическим проектом Счетной палатой РФ, проведена оценка конкурентности закупок регионов за период с 2014 по 2019 годы.  Рейтинг оценивает как количественный параметр (количество конкурентных закупок), так и стоимостной (цена контрактов, заключенных в конкурентных закупках).
В общем индексе регионов, согласно рейтингу, по количественному показателю конкуренции Республика Дагестан заняла 84 место, по стоимостному показателю 81 место. Низкая позиция в итоговом рейтинге республики обусловлена тем, что итоговый индекс зависит от показателей с 2014 года. При этом важно отметить сравнительную динамику показателей Республики Дагестан за последние годы.
Согласно опубликованному рейтингу индекс конкурентности Республики Дагестан по сумме закупок с количеством участников от 4 до 6 за 2019 год по отношению к 2018 вырос более чем в 2 раза – с 7,8 до 17,3.

Исходя из графика, размещенного на портале проекта, если в 2017 году закупки республики с количеством участников от 4 до 6 составляли по стоимости 2,041 млрд рублей, то в 2019 году сумма таких закупок составила 34,262 млрд рублей (рост более чем в 16 раз). В 2019 году по указанному показателю республика заняла 20 место среди регионов. В 2018 году республика располагалась на 75 месте.
Аналогичная динамика наблюдается и в относительных показателях конкуренции.
Например, по долевому показателю по сумме закупок с 4-6 участниками на 1 закупку Республика Дагестан располагается на втором месте после Нижегородской области, при этом в 2018 году республика занимала 80 место.

В соответствии с графиком если в 2017 году количество участников закупок от 4 до 6 по сумме составляло менее 5%, то в 2019 году указанный показатель достиг 22%.

 

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взяты из открытых источников
 

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