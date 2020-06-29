ЗАМАНА - Полина Халилова проголосовала за поправки в Конституцию России

Полина Халилова проголосовала за поправки в Конституцию России

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29 июня, 2020. Понедельник 17:19
Полина Халилова проголосовала за поправки в Конституцию России

Начальник узла связи Новолакского района республики, участница событий в Дагестане 1999 года, кавалер «Ордена Мужества» Полина Шамсудиновна Халилова приняла участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Полина Халилова проголосовала за поправки в Конституцию России
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Сегодня, 29 июня, Полина Халилова проголосовала на участке №1163, который расположен в селе Новокули Новолакского района.

Стоит отметить, что здесь созданы все условия для безопасного участия жителей муниципалитета в общероссийском голосовании. Все разметки и указатели внутри участка расположены согласно инструкции Роспотребнадзора и с соблюдением положенной социальной дистанции.

После процедуры голосования Полина Шамсудиновна рассказала о важности поправок в Конституцию страны.

По ее словам, защита единства и целостности территории страны, является одним из  задач любого государства, в том числе и России. «В новых поправках как раз закреплена норма, обеспечивающая на государственном уровне защиту суверенитета нашей страны», — отметила она.

«Поправки в Конституцию очень важны и нужны России. Я ознакомилась со всеми поправками и отношусь к новым изменениям положительно. Именно поэтому сегодня пришла на участок в Новокули и сделала свой выбор», — добавила Полина Халилова.

 

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