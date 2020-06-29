Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Махачкалы. Он обвиняется в совершении преступления по ст. 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии) УК РФ, сообщили информагентству в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Перед судом в Дагестане предстанет «вор в законе»
- Автор Мадина
- 29 июня, 2020. Понедельник 14:46
«По данным следствия, с 1990 года по настоящее время обвиняемый занимает высшее положение в преступной иерархии, причисляя себя к категории "воров в законе"», – сказал собеседник агентства.
По его словам, свое влияние в преступной среде он использует в целях организации, руководства и координации преступной деятельности на территории Дагестана, чем создает угрозу общественной безопасности Российской Федерации.
Уголовное дело прокуратура направила в Верховный суд Дагестана для рассмотрения по существу.
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