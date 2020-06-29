Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Махачкалы. Он обвиняется в совершении преступления по ст. 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии) УК РФ, сообщили информагентству в пресс-службе республиканской прокуратуры.

«По данным следствия, с 1990 года по настоящее время обвиняемый занимает высшее положение в преступной иерархии, причисляя себя к категории "воров в законе"», – сказал собеседник агентства.

По его словам, свое влияние в преступной среде он использует в целях организации, руководства и координации преступной деятельности на территории Дагестана, чем создает угрозу общественной безопасности Российской Федерации.

Уголовное дело прокуратура направила в Верховный суд Дагестана для рассмотрения по существу.