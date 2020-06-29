Председатель Общественной палаты Ахтынского района принял участие в голосовании

«Прошлое нельзя забывать,но и зацикливаться на нем тоже не стоит, потому что нам нужно идти вперед и смотреть в будущее. Сейчас многие вспоминают советские годы с ностальгическими нотами, при этом не замечая все хорошее, что делается у нас в стране на благо народа. Россия- могучее государство! Она восстала как птица феникс из пепла, после страшных лет перестройки и ударными темпами опережает всю мировую экономику. А сколько всего делается в социальной сфере? Индексация пенсий и пособий, программы помощи молодым семьям и специалистам, строительство социально- значимых объектов. В очередной раз свою мощь наше государство показало оказавшись лицом к лицу с внезапной угрозой- пандемией коронавирусной инфекции. Россия сумела дать достойный отпор и этому невидимому врагу,который покушался на самое большое достояние страны — ее граждан!

Дружба, сплоченность и трудолюбие наших людей во все времена были надежной опорой страны. И сейчас, осознавая необходимость перемен, мы должны участвовать в голосовании и сделать правильный выбор. Полностью поддерживаю политический курс нашего государства и с большим удовольствием отдал свой голос за внесение соответствующих поправок в Конституцию страны», — отметил Али Исмаилов.