ЗАМАНА - Председатель Общественной палаты Ахтынского района принял участие в голосовании

Председатель Общественной палаты Ахтынского района принял участие в голосовании

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29 июня, 2020. Понедельник 14:41
Председатель Общественной палаты Ахтынского района принял участие в голосовании

 Сегодня, 29 июня,  на избирательном участке №0112 свой гражданский долг выполнил председатель Общественной палаты Ахтынского района Али Исмаилов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Председатель Общественной палаты Ахтынского района принял участие в голосовании
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«Прошлое нельзя забывать,но и зацикливаться на нем тоже не стоит, потому что нам нужно идти вперед и смотреть в будущее. Сейчас многие вспоминают советские годы с ностальгическими нотами, при этом не замечая все хорошее, что делается у нас в стране на благо народа. Россия- могучее государство! Она восстала как птица феникс из пепла, после страшных лет перестройки и ударными темпами опережает всю мировую экономику. А сколько всего делается в социальной сфере? Индексация пенсий и пособий, программы помощи молодым семьям и специалистам, строительство социально- значимых объектов. В очередной раз свою мощь наше государство показало оказавшись лицом к лицу с внезапной угрозой- пандемией коронавирусной инфекции. Россия сумела дать достойный отпор и этому невидимому врагу,который покушался на самое большое достояние страны — ее граждан!

Дружба, сплоченность и трудолюбие наших людей во все времена были надежной опорой страны. И сейчас, осознавая необходимость перемен, мы должны участвовать в голосовании и сделать правильный выбор. Полностью поддерживаю политический курс нашего государства и с большим удовольствием отдал свой голос за внесение соответствующих поправок в Конституцию страны», — отметил Али Исмаилов.

 

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