ЗАМАНА - Мухтар Амиров принял участие в голосовании по поправкам в Конституции РФ

Мухтар Амиров принял участие в голосовании по поправкам в Конституции РФ

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29 июня, 2020. Понедельник 14:39
Мухтар Амиров принял участие в голосовании по поправкам в Конституции РФ

Руководитель регионального штаба отделения ООД «Бессмертный полк России» о поправках в Конституцию.

Мухтар Амиров принял участие в голосовании по поправкам в Конституции РФ
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Свое мнение на счет поправок в Конституцию выразил Мухтар Амиров. По его словам, закрепленным на законном уровнем правом каждого гражданина, является придти и проголосовать на соответствующем избирательном участке. Об этом сообщается на сайте «Мирмол».

«Конституция Российской Федерации — это основной закон страны, в нем заложены базисные понятия и решения, согласно которым общество будет двигаться дальше, какие меры социальной защиты будут предусмотрены», — сообщает Амиров.

Подчеркнем, что голосование пройдет с 25 июня по 1 июля. Граждане могут не только посетить избирательный участок самостоятельно, но и отдать свой голос в дистанционной форме.

 

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