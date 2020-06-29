Мухтар Амиров принял участие в голосовании по поправкам в Конституции РФ

Свое мнение на счет поправок в Конституцию выразил Мухтар Амиров. По его словам, закрепленным на законном уровнем правом каждого гражданина, является придти и проголосовать на соответствующем избирательном участке. Об этом сообщается на сайте «Мирмол».

«Конституция Российской Федерации — это основной закон страны, в нем заложены базисные понятия и решения, согласно которым общество будет двигаться дальше, какие меры социальной защиты будут предусмотрены», — сообщает Амиров.

Подчеркнем, что голосование пройдет с 25 июня по 1 июля. Граждане могут не только посетить избирательный участок самостоятельно, но и отдать свой голос в дистанционной форме.