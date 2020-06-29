Камил Саидов: “Молодежь — это двигатель прогресса и локомотив всех изменений”

Одно из них это онлайн-флешмоб, проводимый в социальных сетях. Кроме того завтра на территории Махачкалы будет развернута арт-площадка, на которой горожане смогут увидеть рисунки, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Руководитель ведомства Камил Саидов отметил, что “молодежь — это двигатель прогресса и локомотив всех изменений, происходящих в мире”. “Это потенциал страны: экономический, политический, духовно-культурный. Ценности, присущие молодежи сегодня, окажут влияние на ценностную структуру следующего поколения”, — подчеркнул министр. По его словам, от того, как сегодня выстроить молодежную политику, зависит будущее общества. “Взять хотя бы, например, популяризацию и поддержку добровольческого движения в стране и в нашей республике. Мы несколько лет подряд воспитывали среди молодежи культуру добровольчества и в период, когда всей стране была остро необходима помощь волонтеров, отозвались сотни тысяч молодых людей. В этом году президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем появилось предложение внести поправку, закрепляющую государственную молодежную политику в России. Сегодня молодежная политика на повестке всех уровней власти, и то, что главный закон нашей страны будет регулировать молодежную политику, и волонтерство еще раз подчеркивает роль и значение молодых людей в жизнеустройстве государства”, — добавил глава Минмолодежи РД.